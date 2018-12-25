В 2019 году пройдет подготовка к кадастровой оценке земельных участков

Созданный в 2018 году Центр государственной кадастровой оценки Амурской области готовится к масштабной оценке земель. Для того чтобы с расчетами стоимости участков не повторилась ситуация с необъективной массовой оценкой, как это было до создания центра, оценщики проводят подготовительную работу и выезжают в районные центры с разъяснениями.

В актовом зале администрации Тамбовского района собрались предприниматели. Все они пострадали от кадастровой оценки, проводимой в 2016 году независимыми оценщиками. У всех кадастровая стоимость объектов недвижимости после той оценки поднялась в 6-10 раз и стала непосильной нагрузкой на бизнес. Центр государственной кадастровой оценки (ЦГКО) был создан в Приамурье только в 2018 году, одна из его задач – максимально точно собрать информацию об оцениваемых объектах и избежать ошибок. За ошибки предшественников в ЦГКО не отвечают, но вынуждены консультировать пострадавших предпринимателей.

«Владельцы объектов, которые пересмотрели кадастровую стоимость, сейчас могут вернуть налоговые платежи за предшествующий 3-летний период», – рассказала на встрече начальник отдела Центра государственной кадастровой оценки в Амурской области Татьяна Шарак.

В 2019 году кадастровый центр проведет масштабную оценку земель категорий промышленности и специального назначения, особо охраняемых территорий и объектов. А также соберет сведения и подготовится к оценке земель населенных пунктов; земель сельскохозяйственного назначения и объектов капитального строительства.

«Как же будет сделана кадастровая оценка в отношении тех земельных участков, которые не задекларировали свои границы? И они не находятся на публичной карте, какие характеристики тогда применят для оценки?» – поделилась сомнениями ведущий специалист по земельным вопросам администрации Тамбовского района Марина Матиенко.

Предприниматели опасаются, что те, кто честно задекларирует свои участки, будут платить больше тех, кто отмолчится и не подаст сведений.

«Такая ситуация, я считаю, совершенно невозможна, цель той работы, которую мы сейчас проводим, как раз в том, чтобы максимально полные сведения собрать о земельных участках, и в первую очередь это те сведения, которые влияют на снижение кадастровой стоимости», – прокомментировала директор Центра государственной кадастровой оценки в Амурской области Оксана Курганова

В отношении же тех участков, правообладатели которых будут отмалчиваться, кадастровый центр сам проведет работу по сбору сведений. Поэтому в интересах собственников сообщить максимально точные данные, чтобы затем не проводить оспаривание за свой счет. На сбор информации по землям населенных пунктов есть ещё целый год.