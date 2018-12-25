В Селемджинском районе мост-насыпь нанесет непоправимый урон заказнику и реке Гербикан

Строители дороги к Огоджинскому угольному месторождению в Селемджинском районе сделали грунтовую насыпь прямо через замерзшую реку Гербикан. Местные жители и экологи опасаются, что это может навредить реке и ее обитателям.

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился бывший охотовед, живущий в Селемджинском районе. Евгений Рогалев рассказал, что через Гербиканский заказник строят дорогу. Дорога ведет от Февральска к Огоджинскому угольному разрезу. «Странно, что дорога идет прямо через заказник. Как они вообще смогли залезть сюда? – удивляется амурчанин. – Есть много других вариантов, конечно, не такие удобные, но зато не через эти места».

Больше всего бывшего охотоведа пугает временный «мост», который возвели как раз через Гербикан. Это просто земляная насыпь. Грунт насыпали прямо поверх льда. Евгений опасается, что весной лед растает, и весь грунт, камни, грязь завалят чистую реку. Грунт засыплет зимовальные ямы, нарушит русло реки, могут погибнуть мальки или икра.

«Гербикан – речка нерестовая, в ней нерестятся многие виды рыб – хариус, ленок, таймень, налим, – рассказал Евгений Рогалев. – Я переживаю, что никто эту насыпь разбирать не будет. А если такой мост каждый год будут насыпать?».

Дорога даже без насыпи может нанести вред заказнику, считает бывший охотовед. Она сделает Гербикан доступным для многих людей, они начнут постоянно ездить сюда, рыбачить. «Как всё это можно будет проконтролировать, даже не знаю, – рассказал Евгений. – А ведь это одна из немногих чистых рек, до которой людям непросто было добраться, которую еще не испортили золотодобытчики».

Проблема с дорогой на Огоджинское месторождение знакома и амурским экологам. Директор общественной организации «АмурСОЭС» Юрий Гафаров рассказал, что разработчикам Огоджинского месторождения необходима дорога, чтобы в будущем возить добытый уголь в Февральск к железной дороге.

«И построить дорогу они решили через территорию заказника Гербиканского, – пояснил эколог. – Но проект дороги подлежит госэкспертизе, которую должны провести специалисты областного министерства природных ресурсов. Насколько нам известно, эту экспертизу они не прошли, но дорогу уже строят».

Юрий Гафаров рассказал также, что они консультировались с геологами, которые считают, что проект дороги странный: вероятно, весной она поплывет.

Глава администрации Селемджинского района Мухамед Беков рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо», что разработкой угольного месторождения занимается «Огоджинская угольная компания». Поскольку сам Мухамед Беков вступил в должность главы недавно, то с ситуацией он подробно знаком не был. Но убежден, что дорогу без согласования построить не могли.

В природоохранной прокуратуре рассказали, что уже занимаются вопросом законности строительства дороги через Гербиканский заказник. Сейчас проводится проверка. Про насыпной временный мост через Гербикан им не сообщали.