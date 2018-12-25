Амурской области выделят средства на покупку транспорта для перевозки детей

Фото: пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

Из резервного фонда правительства РФ Амурской области будет предоставлено финансирование на приобретение автотранспортных средств. Соответствующее постановление подписал председатель российского правительства Дмитрий Медведев.

Автомобили будут приобретены для государственных учреждений, подведомственных министерству социальной защиты населения Амурской области. Цель – перевозка детей, в том числе детей-инвалидов, пишет пресс-служба Минвостокразвития.

Пресс-служба министерства образования и науки Амурской области тем временем сообщает, что в регионе муниципалитетам начали выдавать новые школьные автобусы. В этом году при содействии губернатора области Василия Орлова регион получил 42 автомобиля. Один рассчитан на 22 пассажирских места, вместимость остальных машин – 12 человек.

В числе первых автобус получила школа поселка Уруша Сковородинского района.

«По решению общественного совета регионального минобрнауки автобус наибольшей вместимостью достался нам, – отметил директор школы Олег Башкиров. – Новый транспорт нам очень нужен. В школе учится около 500 детей, треть из них нуждаются в подвозе к месту учебы. Некоторые школьники живут от организации на расстоянии 11 километров. Кроме того, регулярно мы вывозим детей на спортивные соревнования и конкурсы, которые проходят в районном центре. Помимо своих детей, по пути следования мы еще берем и ребят из близлежащих населенных пунктов, например, сел Мадалан, Тахтамыгда».

По словам директора, новая машина заменит один из двух «ПАЗиков», которые уже есть в урушинской школе. Управление в школьном автобусе полностью компьютеризовано. Согласно ГОСТУ, машина укомплектована спутниковым навигатором и тахографом.

Оставшиеся автобусы – 41 «ГАЗель» – распределены по другим муниципалитетам. Некоторым территориям достанутся сразу несколько машин. Например, по пять автомобилей получат Благовещенск и Архаринский район. Кроме того, общественный совет министерства образования и науки Амурской области распределил автобусы в Мазановский, Серышевский, Свободненский, Благовещенский, Белогорский, Завитинский, Зейский, Ивановский, Константиновский, Михайловский Октябрьский, Ромненский, Тамбовский и Тындинский районы.

«Транспорт распределен исходя из количества детей, которых необходимо подвозить, протяженности маршрута и срока эксплуатации имеющегося на данный момент школьного автобуса. Для того чтобы полностью закрыть потребность учебных заведений в транспорте, необходимо еще 35 автобусов на 22 посадочных места», – сказала министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Школьные автобусы на средства федерального бюджета Амурская область получает на протяжении последних трех лет. В первые два года региону было предоставлено 19 машин.