Евгения Медведева резко отреагировала на предложение сменить гражданство
Российская фигуристка Евгения Медведева резко ответила на комментарий одного из пользователей Instagram. Девушка предложила Жене сменить гражданство ради выступлений на международных стартах.
«Может, ради участия в международных соревнованиях и Олимпиаде и гражданство можно поменять? Ничего страшного в этом не вижу», – говорилось в сообщении.
«А может быть, вам оставить при себе свое мнение? Я в этом ничего страшного тоже не вижу», – ответила Медведева.
Евгения Медведева является серебряным призером Олимпийских игр в Пхёнчхане и двукратной чемпионкой мира. С весны 2018 года россиянка проживает и тренируется в Канаде, сообщают «Известия».
На прошедшем в декабре чемпионате России по фигурному катанию Медведева заняла только седьмое место и не попала в состав сборной на чемпионат Европы, который состоится в январе в Минске. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева была включена в число запасных.
На чемпионате России зрители забросали Медведеву розами после проката произвольной программы на первенстве страны.
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