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сегодня, 13:27 2

Евгения Медведева резко отреагировала на предложение сменить гражданство

Евгения Медведева резко отреагировала на предложение сменить гражданство
Фото: www.youtube.com

Российская фигуристка Евгения Медведева резко ответила на комментарий одного из пользователей Instagram. Девушка предложила Жене сменить гражданство ради выступлений на международных стартах.

«Может, ради участия в международных соревнованиях и Олимпиаде и гражданство можно поменять? Ничего страшного в этом не вижу», – говорилось в сообщении.

«А может быть, вам оставить при себе свое мнение? Я в этом ничего страшного тоже не вижу», – ответила Медведева.

Евгения Медведева является серебряным призером Олимпийских игр в Пхёнчхане и двукратной чемпионкой мира. С весны 2018 года россиянка проживает и тренируется в Канаде, сообщают «Известия».

На прошедшем в декабре чемпионате России по фигурному катанию Медведева заняла только седьмое место и не попала в состав сборной на чемпионат Европы, который состоится в январе в Минске. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева была включена в число запасных.

На чемпионате России зрители забросали Медведеву розами после проката произвольной программы на первенстве страны.

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#спорт

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Комментарии
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  • stepan28rus

    stepan28rus
    1 час назад

    Странная и непонятна девочка для тех кто готов дёрнуть из России. Для остальных она патриот.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Ну, если её подберёт в жоны пресс-секретарь предприятия нефтехим-комплекса. Или в Думе тёплое местечко организуется. То тогда, наверняка, вдруг запляшут облака оно, конеш, не лишено смысла. А ежели рядовой тренершой стать судьбой уготовано? Долго ли она патриоткой продержится? Без подарков олимпийских?

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