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сегодня, 13:09 2

Осужден амурчанин, похитивший у знакомого деньги и имущество на 1,8 миллиона рублей

Осужден амурчанин, похитивший у знакомого деньги и имущество на 1,8 миллиона рублей
Фото: Амур.инфо

20 декабря Благовещенский городской суд вынес приговор 26-летнему жителю Благовещенского района. Он был осужден за мошенничество в крупном размере.

Установлено, что мужчина предложил знакомому оформить кредит в банке на сумму 55 800 рублей. Деньги якобы предназначались для совместного бизнеса. Затем знакомый, доверившись амурчанину, по его просьбе приобрел в кредит три мобильных телефона, телевизор на общую сумму 187 926 рублей, оформил в залог квартиру и автомобиль.

В общей сложности потерпевший передал злоумышленнику денежные средства и имущество на сумму более 1,8 миллиона рублей. Имущество и деньги в итоге были похищены.

Как сообщает прокуратура Амурской области, житель Благовещенского района в судебном заседании полностью признал свою вину, а причиненный ущерб возместил частично.

При назначении наказания суд учел обстоятельства по делу. Мужчину приговорили к 4 годам колонии общего режима. «Исковые требования потерпевшего, с учетом частичного возмещения, удовлетворены», – отмечает ведомство.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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#происшествия #суды #финансы

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    15 минут назад

    "По информации сторонних источников подсудимый оказался беременный".

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