Благовещенскую «Золотую милю» сравнили с московским парком Зарядье

Фото: администрация г. Благовещенска

Партнер BuroMoscow Ольга Алексакова рассказала, что перед созданием эскизного проекта предварительно изучала ландшафт Благовещенска. Специалист отметила, что это редкая ситуация, чтобы в городе с четкой квартальной структурой появился большой новый участок на реке. По словам архитектора, для города это большая возможность сделать что-то выдающееся и органичное.

«Каждый раз, когда мы работаем в новом городе, мы подробно изучаем городской ландшафт и смотрим, поскольку то, что мы предлагаем, должно органично вписываться в город. К сожалению, конкурс делался довольно быстро, и мы не успели в этот раз съездить в Благовещенск. Но мы изучаем город, изучаем городскую структуру, мы смотрим социальные сети, мы разговариваем с людьми, которые живут, и изучаем, как город работает. И как это конкретное место, где мы проектируем, работает», – рассказала специалист.

По мнению автора эскизного проекта, большим плюсом Благовещенска является его квартальная структура. «Очень важно эту структуру в Благовещенске всячески беречь, работать с улицами, работать с этой структурой, со связью, что очень важно для этих прямых улиц, которые выходят к реке. Река – это главная ценность города. Если сейчас смотреть, то существует линия набережной, но при этом сам город с рекой не очень связан, потому что, кроме красоты линий реки, нет ничего, что бы людей туда привлекало», – отметила Ольга Алексакова.

При создании эскизного проекта реконструкции площади Ленина и «Золотой мили» возникали сложности, рассказала партнер BuroMoscow.

«Это масштаб освоения – очень большая территория. Если мы смотрим на кусок проектирования между улицей Ленина и Амуром, то эта территория сравнима с московским парком Зарядье. Очень часто – это еще традиция советского проектирования, – что все проектируются сверху в плане, и часто даже сами проектировщики не понимают, насколько эти территории огромны. Зарядье – такой проект знаковый, очень дорогой, сделанный в центре Москвы, который не только очень много стоил, но еще и очень дорог в содержании, в поддержании его. Это ложится на городской бюджет огромной суммой. Понятно, что Москва может себе его позволить, потому что это проект рядом с Кремлем. Но такие большие проекты не все города себе могут позволить, поэтому нужно средства использовать минимальные и следить за тем, чтобы решения были долговечными, чтобы это предложение не ложилась бременем на городской бюджет», – отметила Ольга Алексакова.

По словам специалиста, проект московского парка Зарядье обошелся в 13 миллиардов рублей. Ориентировочно, проект реконструкции площади Ленина и территории «Золотой мили» может стоить 1 миллиард рублей.

Облик храма, по мнению архитектора, должны определять прихожане в диалоге с городом, потому что это объект, который принадлежит в первую очередь им.

«Первое: в диалоге с городом нужно договориться, как бы город хотел, чтобы этот храм выглядел. Второе: само расположение на набережной – типологически это такая новая вещь, потому что исторически храмы располагались либо в потрясающе красивом ландшафте в каком-то месте, либо в городе как часть городской структуры. Храм на набережной – это вещь новая. Многие города сейчас с этим работают, в Екатеринбурге дискуссия идет на эту тему. С архитектурной и градостроительной точки зрения нам кажется, что храм может быть и внутри городской структуры», – пояснила Ольга Алексакова.

В эскизном проекте BuroMoscow представлена и городская скульптура. Однако ее, по мнению московского архитектора, должно быть немного.

«Мы в нашем проекте нашли ей место в парке, мы увеличили площадь парка, мы отзеркалили его вдоль улицы Краснофлотской. Потому что нам тоже казалось, что площадь "Золотой мили" очень большая и хорошо было бы сделать ее чуть ближеза счет увеличения именно парковой зоны. Потому что есть большая разница между парками и цветниками, потому что парк – это вещь, которая живет сама по себе и не требует такого большого ухода. В ней есть деревья, которые растут много лет, в отличие от цветников. Если даже посадить многолетние растения, все равно нужно постоянно поддерживать. На самом деле на все эти вещи, связанные с благоустройством, нужна еще и управляющая городская компания, которая будет поддерживать парк в приличном состоянии», – рассказала специалист.

Благовещенск Ольга Алексакова назвала практически идеальным городом. При этом архитектор отмечает, что амурской столице надо улучшать облик улиц.

«У вас все есть: есть сетка, есть река, но нам кажется, что важно сделать улицы, потому что у вас много разных красивых зданий, а земля – это то, что связывает городскую ткань между собой. Если сделать хорошие улицы с хорошо организованной парковкой и деревьями между парковочными местами, если навести порядок на улицах, город сразу выглядит абсолютно по-другому. Все дома, которые стоят, они прямо подсвечиваются, и совершенно другое впечатление от города.

Еще, конечно, важно активировать первые этажи. Все города идут по одному и тому же пути, что сначала везде появляются торговые центры, а потом в торговые центры перемещается жизнь: мы это видим в разных городах, где мы работаем. Жизнь уходит с городских улиц и перемещается в торговый центр, что, в общем, понятно. В торговых центрах тепло, их можно использовать круглогодично. Дети, подростки начинают встречаться в торговых центрах, потому что там можно сделать все в одном месте, не выходя на улицу. Такое развитие обедняет город. Например, в Москве мы видим, когда сделали улицы, люди вернулись на улицы и покинули торговые центры», – отметила архитектор.

Как сообщало Амур.инфо, в благовещенской администрации в начале декабря подвели итоги конкурса эскизных проектов благоустройства и реконструкции площади имени Ленина и примыкающей территории «Золотой мили». Компании BuroMoscow присудили диплом первой степени и денежную премию в размере 200 000 рублей.

В своем проекте авторы предложили вместо одной площади сделать в центре города сразу две – старую площадь Ленина и новую площадь на набережной. Также, по их проекту, в районе набережной должен появиться большой парк. Вместо привычного фонтана разработчики предложили аллею сухих фонтанов, на месте которых зимой можно строить снежный городок.

Кроме того, проектом предполагается культурный центр с крышей-трибуной, многофункциональная площадка, площадка для танцев, ландшафтные холмы с детской площадкой по европейскому подобию и здание детского центра, как на Триумфальной площади в Москве.

Фото: администрация г. Благовещенска