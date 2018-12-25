Кевина из фильма «Один дома» могли посадить на 4 года

Фото: стоп-кадр из фильма "Один дома 2: затерянный в Нью-Йорке"

Одним из самых любимых новогодних фильмов в нашей стране является дилогия Криса Коламбуса «Один дома». Это и одна из популярнейших рождественских комедий за рубежом. Однако она является довольно криминальной. Популярный британский аккаунт в «Твиттере» – The Secret Barrister – в шутку проанализировал все нарушения закона, которые встречаются в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».

«Секретный адвокат» изучил сюжет фильма в соответствии с английским и валлийским законом.

Кевин Макаллистер (Маколей Калкин) садится не на тот самолет в аэропорту и приземляется в Нью-Йорке, а там его снова преследуют знакомые по первому фильму бандиты: Марв (Даниэл Стерн) и Гарри (Джо Пески).

По мнению «Секретного адвоката», эксперта по правовым вопросам, Кевину грозит до четырех лет в учреждении для несовершеннолетних правонарушителей за его действия, в то время как Марв и Гарри могли бы получить пожизненные сроки. Также родители Кевина не смогли бы остаться безнаказанными – им бы пришлось нести уголовную ответственность за «безнадзорность» ребенка.

Кевина МакКалистера можно обвинить в мошенничестве, коррупции (по отношению к сотрудникам отеля Plaza), причинении тяжких телесных повреждений. Действия Кевина в начале фильма, когда он снимает на видео дядю Фрэнка в душе, также попадает под нарушение закона.

У Марва и Гарри дела обстоят еще хуже. «Бандиты сговариваются, чтобы совершить коммерческое ограбление, – пишет юрист. – Максимальный срок 10 лет». В число других правонарушений входят: похищение детей и «поджог с целью поставить жизнь под угрозу».

И даже Птичницу из парка можно обвинить в нарушении английского «Закона о бродяжничестве» 1824 года.

Эти публикации произвели фурор в Twitter. Пользователи расхвалили Secret Barrister за их преданность профессии и предложили другие фильмы, которые стоит проанализировать с юридической точки зрения.

Некоторые напомнили, что действия фильма все-таки происходят не в Великобритании, так что применять к ним нужно американские законы. С другой стороны – в США более суровые наказания и более длительные сроки заключения, сообщает Eg.ru.