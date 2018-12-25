Заработала четвертая в Амурской области ледовая переправа

В Амурской области начала работу четвертая по счету в этом сезоне ледовая переправа. Она находится в Шимановском районе на реке Зее и связывает между собой левый и правый берега села Чагоян.

Данная переправа соответствует всем нормативным требованиям. Об этом свидетельствует акт, составленный специальной комиссией, пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области. Ранее открылись две ледовые переправы в Зейском районе – через реку Гилюй и реку Деп, – и одна в Селемджинском районе через реку Селемджу. Всего же планируется открыть девять переправ.

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Александр Авдеев