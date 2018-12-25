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Девочка, родившаяся с сердцем снаружи, выжила

Девочка, родившаяся с сердцем снаружи, выжила
Фото: Амур.инфо

Год назад в городе Лестере (Англия) родилась девочка с редким проком развития – эктопией сердца. Оно не размещалось в грудной клетке, как у здоровых людей, а просто лежало на груди сверху.

В Великобритании уже проводили несколько подобных реабилитаций детей, но ни один не выжил с подобным пороком.

Несмотря на мрачные прогнозы, девочка осталась жива. За три недели после рождения она перенесла три операции. У девочки нет грудинной кости, поэтому хирурги немного растянули полость на груди, в которой помещалось сердце, закрыли его специальной защитной сеткой и 9 дней ждали, пока орган сам постепенно опустится на место. Потом его прикрыли специальной мембраной и стянули кожу.

За минувший год девочка, которую назвали Ванилопой в честь героини мультфильма «Ральф», неоднократно оказывалась на грани смерти, но врачи спасали ребенка. Перед Рождеством ее выписали из больницы. Ванилопе нужна система с подачей кислорода для дыхания и целый комплекс лекарств, но в остальном она чувствует себя гораздо лучше. Девочка даже побывала на утреннике старшего брата и с интересом следила за выступлением.

Родители Ванилопы считают ее выздоровление настоящим чудом. «Время от времени в этом году ее жизнь висела на волоске, но она выжила, и теперь у нее есть своя страница в медицинских энциклопедиях», – признается ее мама. Теперь они надеются, что в наступающем году хороших новостей будет как можно больше, сообщает Cosmo.ru.

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#дети #жизнь #здоровье

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