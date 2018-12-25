В Благовещенске завершается расследование дела о ДТП, унесшем жизнь 24-летней девушки

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Расследование уголовного дела о смертельном ДТП, в котором иномарка в Благовещенске сбила 24-летнюю девушку-пешехода, находится на стадии завершения. Об этом программе «Сканер» сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Авария произошла 30 ноября на перекрестке улиц Амурской и Театральной. Девушку-пешехода, которая переходила дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора, сбил внедорожник Subaru Forester, за рулем которого находилась 35-летняя женщина. Через несколько дней пострадавшая скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении автомобилистки. Она обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В ходе расследования водитель внедорожника свою вину признала. Вскоре материалы уголовного дела будут переданы в суд. Женщине грозит 5 лет лишения свободы.

Из неофициальных источников известно, что женщина-водитель беременна.