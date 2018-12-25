Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:44 10

В Благовещенске завершается расследование дела о ДТП, унесшем жизнь 24-летней девушки

В Благовещенске завершается расследование дела о ДТП, унесшем жизнь 24-летней девушки
Фото: кадр видео

Расследование уголовного дела о смертельном ДТП, в котором иномарка в Благовещенске сбила 24-летнюю девушку-пешехода, находится на стадии завершения. Об этом программе «Сканер» сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Авария произошла 30 ноября на перекрестке улиц Амурской и Театральной. Девушку-пешехода, которая переходила дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора, сбил внедорожник Subaru Forester, за рулем которого находилась 35-летняя женщина. Через несколько дней пострадавшая скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении автомобилистки. Она обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В ходе расследования водитель внедорожника свою вину признала. Вскоре материалы уголовного дела будут переданы в суд. Женщине грозит 5 лет лишения свободы.

Из неофициальных источников известно, что женщина-водитель беременна.

Просмотров всего: 3488

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Общество

Путепровод Белогорска открыли с флагами и сигналами
Общество

На строительстве моста Благовещенск – Хэйхэ началась вторая надвижка пролетных строений (фото)
Происшествия 2

В Селемджинском районе мост-насыпь нанесет непоправимый урон заказнику и реке Гербикан

Общество 1

Амурской области выделят средства на покупку транспорта для перевозки детей
Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • Graf1977

    Graf1977
    3 часа назад

    Из неофициальных источников известно, что беременность наступила по рекомендации адвоката! )))

  • Разиня

    Разиня
    3 часа назад



    Из неофициальных источников известно, что женщина-водитель беременна.



    ищё одна вначале машиной давит, а затем в койку лезет, чтоб её 14 лет обождали.

    главное. чёб через 13,5 лет ещё разок всё получилось....

  • ok_Наталья .

    ok_Наталья .
    3 часа назад

    Что то много ей грозит пьяному и то два с половиной просили.

  • lana78

    lana78
    2 часа назад

    ok_Наталья .

    Что то много ей грозит пьяному и то два с половиной просили.



    Просить и то, что реально грозит - это разные вещи. В данном деле никто еще ничего "не просил". Есть санкция статьи - это то, что называют "грозит", а есть то, что выдвигают прокуроры, адвокаты, и в итоге принимает суд.

  • Сантило

    Сантило
    2 часа назад

    А разве она ее сбила???она на нее наехала и под колесами несколько метров протащила

  • Ян80

    Ян80
    2 часа назад

    Подследственные женщины беременеют от страха наказания! Это что то новое в гинекологии)))

  • Max-1990

    Max-1990
    2 часа назад

    Graf1977Из неофициальных источников известно, что беременность наступила по рекомендации адвоката! )))


    Слушайте , ну это уже ваша больная фантазия. Тут и 4х недель ещё не прошло , как можно так сразу и быстро диагностировать беременность??? То есть получается по вашему, что она сбила девушку , последняя через несколько дней скончалась, и виновная тут же ринулась в койку "залетать"??? Единственное, может быть подсунули левые справки, но далеко не каждый врач на такое пойдёт. Все таки , это уголовка..

  • Медведь123

    Медведь123
    1 час назад

    Как жалко девушку которая погибла. Ведь у нее жизнь только начиналась, столько хорошего могло произойти в ее жизни. А тут в один миг и все закончилось. Страшно.

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    Страшно. Очень. Страшно и той, которая сбила. Думаю, от страха она ищет пути избавления от наказания.

  • tankist btb

    tankist btb
    6 минут назад

    пусть отвечает по закону. чем занималась за рулем непонятно. проехала и не затормозила.

Показать все (10) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь