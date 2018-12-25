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25декабря
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сегодня, 10:51 1

Благовещенка обманом похитила у жителей областного центра более 30 миллионов рублей

Благовещенка обманом похитила у жителей областного центра более 30 миллионов рублей
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело жительницы областного центра. Женщина обманула десяток горожан, похитив у них более 30 миллионов рублей.

Преступления совершались благовещенкой в 2014-2016 годах. Она вводила жителей Благовещенска в заблуждение, обещая им материальную выгоду, а на деле похищала их деньги. Суммы хищений были различны, в одном из случаев горожанка разжилась 10 миллионами рублей. Общая сумма хищений составила 31 269 000 рублей.

Как пишет пресс-служба Благовещенского городского суда, женщину приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом наказание отсрочено до тех пор, пока ее ребенок 2018 года рождения не достигнет четырнадцатилетнего возраста, то есть до 31 марта 2032 года. Причиненный материальный ущерб постановили взыскать с горожанки в пользу пострадавших.

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#происшествия #суды #финансы

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Комментарии
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  • olenatarov

    olenatarov
    30 минут назад

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