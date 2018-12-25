Выбрать подрядчика для строительства нового моста через Зею планируют в 2019 году

Фото: Амур.инфо

Конкурсные процедуры по выбору подрядчика для строительства второго автомобильного моста через Зею амурские власти хотят провести в 2019 году. Также до получения федеральных средств планируется провести работу по формированию земельного участка.

Новый автомобильный мост через Зею понадобится Амурской области еще больше после открытия международного моста через Амур. Об этом говорят областные власти. На данный момент работы по строительству идут по графику. Предполагается, что переправа будет готова к работе через год, в декабре 2019 года. На мосту предусмотрено две полосы движения. Общая длина сооружения превысит 1 километр.

«Когда пойдет трафик по международному мосту через Амур, естественно, поток перевалит на другую сторону Зеи, и здесь нужен второй мост», – уверен глава региона Василий Орлов.

«К моему большому удовлетворению в федеральном бюджете на 2021 год стоит сумма в 4,7 миллиарда рублей на строительство этого моста. Его стоимость, по предварительной оценке, по той проектной документации, которая разрабатывалась в 2014 году, порядка 18,5 миллиарда рублей», – отметил губернатор.

Глава Приамурья пояснил, что конкурсные процедуры по выбору подрядчика в Амурской области нужно будет провести раньше – в 2019 году. Для этого власти предусмотрят часть средств регионального дорожного фонда. «Подрядчик мог бы за это время, до 2021 года, корректировать проект и синхронизировать его со вновь появляющимся мостом через Амур. Он сможет сформировать земельные участки, это тоже такая достаточно длительная работа. Как правило, земельные участки находятся в частной собственности. Есть определенные процедуры в рамках закона, процедуры изъятия этих земель, суды, и, как следствие, на это необходимо время.

Естественно, мы будем работать с минтрансом для того, чтобы максимально приблизить строительство моста через Зею, передвинуть лимиты как можно ближе. Для нас этот мост, безусловно, важен», – рассказал Василий Орлов.

После того как будет построен новый мост через Зею, планируется приступить к ремонту старого. Ранее Амур.инфо сообщало, что второй автодорожный мост через Зею должны построить за 3,5 года.

О необходимости строительства второго моста через Зею в области говорят давно. Нагрузка на нынешнюю переправу превышает проектную в шесть раз. Ее начали строить в 1976 году, в эксплуатацию ввели в 1981-м. С того момента сооружение ни разу не ремонтировали капитально. Пока Зейский мост находится в нормативном состоянии.