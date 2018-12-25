Для Амурского ГПЗ собрали газовый насос в Санкт-Петербурге (видео)

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Агрегаты высокой мощности и сложности для строящегося Амурского газоперерабатывающего завода собирают в Санкт-Петербурге. Всего для него должны поставить 12 агрегатов. Одиниз них – газовый насос – уже готов, еще три машины находятся в работе.

«Было много мнений, что это должны быть машины импортного производства. И мы потратили массу усилий, чтобы доказать, что машины "РЭП Холдинг" абсолютно достойны быть в составе этого проекта», – говорит заместитель начальника департамента ПАО «Газпром» Юрий Лебедев.

Topspb.tv сообщает, что в Амурскую область в общей сложности должны поставить 12 агрегатов. Один уже готов, еще три собирают. Ранее предприятие-разработчик поставил по всей России 67 подобных машин.

«У каждого проекта есть свои определенные требования. Здесь идет на перерабатывающий завод. И нормы, и требования по пожарной безопасности более высокие, чем для других объектов. Что касается самой турбины, то она похожа, идентичная, а вот что связано с обвязкой, она более сложная и более требовательная», – рассказал президент компании-разработчика Тагир Нигматулин.

Проектная мощность завода составит 42 миллиарда кубометров газа в год. Дюжина насосов должна справиться с таким объемом. КПД насоса – 36 %, а ресурс работы – 20 лет.

«Газоперекачивающий агрегат "Ладога-32" при всей своей мощи еще и экологичный. Низкий уровень выбросов достигается благодаря особой конструкции камер внутреннего сгорания. Разработчики шутят: турбину можно использовать как фильтр, если поставить ее рядом с металлургическим заводом, то воздух, который будет заходить в "Ладогу", на выходе окажется гораздо чище», – передал корреспондент Topspb.tv Дмитрий Тарасов.

Собранный агрегат сначала на грузовике отвезут на железнодорожную станцию, оттуда насос отравится на Дальний Восток. В Амурской области его ожидают в начале марта 2019 года.

Видео: Topspb.tv