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В Благовещенске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве

В Благовещенске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве
Фото: yuga.ru

В Благовещенске был задержан мужчина, которого разыскивали правоохранители Еврейской автономной области. Его подозревают в убийстве.

«РИА Биробиджан» пишет, что подозреваемого 1992 года рождения удалось вычислить и задержать в кратчайшие сроки. Он уже имеет судимости, а несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы.

Что побудило мужчину совершить тяжкое преступление, предстоит разобраться следствию. При этом обстоятельства убийства не сообщаются.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • olenatarov

    olenatarov
    30 минут назад

    Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 3 на подарок. Вот подробно о нем ---- http://xx.org.ua/moipres

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