В Благовещенске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве

В Благовещенске был задержан мужчина, которого разыскивали правоохранители Еврейской автономной области. Его подозревают в убийстве.

«РИА Биробиджан» пишет, что подозреваемого 1992 года рождения удалось вычислить и задержать в кратчайшие сроки. Он уже имеет судимости, а несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы.

Что побудило мужчину совершить тяжкое преступление, предстоит разобраться следствию. При этом обстоятельства убийства не сообщаются.