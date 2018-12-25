Почему январь в народе называют драбаданом: обзор прессы

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Дороги Дальнего Востока ждет модернизация; 31 декабря подорожают услуги такси; олигархи России прибавили к своим состояниям более 12 миллиардов долларов. О чем пишут газеты, рассказал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

«Амурская правда». Даже и затрудняюсь, какой материал назвать в первую очередь – все публикации важны для жителей области. К примеру, о тех же льготных авиабилетах до Москвы – разве не важная информация? А как пропустить заметку о том, что несколько свободненских семей обрели жилье, переселившись из бараков? И про золото опять же интересно – там в один из проектов инвестируют полмиллиарда долларов! И не спрашивайте меня, кто такой инвестор и какая амурчанам от его инвестиций выгода – поищите ответ на страницах издания сами.

Также в номере

В поисках того материала, какой хотелось бы назвать в самых первых рядах, натолкнулся на воспоминания корреспондента газеты Елены Васильевой о пресс-конференции президента В. Путина (президента России, если что). Она пишет, что на вопрос о перспективах развития Дальнего Востока Владимир Владимирович отметил, что регион – наш форпост – получит необходимую поддержку. А еще как положительный фактор президент отметил повышение потребительского спроса и порадовался реальному уровню заработной платы, выросшей за последние 10 месяцев на 7,4 %. Весь репортаж Елены пересказывать не буду, отмечу только, что еще В. Путин пообещал все-таки жениться.

И тут невольно я вспомнил Штирлица, нет-нет, да и приговаривавшего, что маленькая ложь порождает большое недоверие.

Очень интересно

Завершив чтение полностраничной публикации о мировом господстве и о женитьбе и не ответив на свой вопрос, какой же материал считать главным, я переключился на статью о дорогах. Наболевший вопрос – как не изучить его? Узнал, что дороги Дальнего Востока ждет модернизация: трассы отремонтируют по последнему слову науки и дорожного строительства. То есть одну российскую беду мы вскоре победим.

И с нетерпением ожидая борьбы со второй бедой, с радостью прочел о том, что наша амурчанка Ксения Голобородько завоевала звание «Лучший работник Почты России» на всероссийском конкурсе почтовиков в Москве. Горжусь нашей землячкой еще и потому, что наш амурский филиал Почты России – давний надежный партнер «Авторадио». Наши поздравления! Пожалуй, именно этот материал я и отнесу сегодня к главным.

Напишут же такое

Зачитавшись «Амурской правдой», уловил краем глаза укоризненный взгляд других газет, мол, про нас-то не забыл? Нет, не забыл, и раскрываю «Комсомольскую правду», где нашего изучения с нетерпением ожидает статья о том, почему январь в народе называют драбаданом. Большая статья, хоть и поверхностно, но все же описывающая наши отдыхательные предпочтения. А в чем эти предпочтения заключаются, видно по простому и понятному заголовку «Священный месяц драбадан».

На мой непросвещенный взгляд, это самая заметная заметка «Комсомолки», но вы можете прочесть о том, как подорожают услуги такси 31 декабря или смело читать советы Набиуллиной о хранении денег в рублях (сама-то верит в то, что говорит?!)

На посошок

Завершаю обзор «Российской газетой», назвавшей самых удачливых олигархов России. Миллиардеры Алекперов, Михельсон и Тимченко за год прибавили к своим активам более 12 миллиардов долларов. Состояние того же Алекперова достигло (речь о состоянии финансовом) – 19, 5 миллиарда долларов. Интересно, прочтет ли он сегодня «Комсомолку» с набиуллинскими советами хранить деньги в рублях?

Кстати, а знает ли он, что такое «рубль»?