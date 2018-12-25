Мировое соглашение ФНС и генподрядчика Восточного утвердил суд

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Мировое соглашение было заключено в рамках проверки обоснованности судом заявления ФНС о признании ПСО «Казань» несостоятельным (банкротом).

Ранее сообщалось, что сумма требований налоговой службы составляла 1,959 миллиарда рублей, позже размер был уменьшен до 1,891 миллиарда рублей.

Согласно мировому соглашению, которое было заключено 20 декабря, погашение будет производиться равными частями в течение 12 месяцев. График погашения предполагает ежемесячный платеж на сумму 157,6 миллиона рублей, а также проценты на остаток задолженности в размере ключевой ставки ЦБ на дату утверждения мирового соглашения судом.

Ранее руководитель пресс-службы ПСО «Казань» Светлана Брайловская сообщила журналистам, что компания уже начала погашать задолженность. «Выполнение работ компания не останавливала ни на один день и ни на одном объекте», – сказала Брайловская, отметив, что в том числе не останавливались работы на автодороге М-7 и по договору с «Роскосмосом».

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что руководство «Роскосмоса» выразило опасения в связи со сложной финансовой ситуацией в ПСО «Казань». Компания обязалась возвести стартовый стол под ракетный комплекс «Ангара» на космодроме Восточный за 38,7 миллиарда рублей, однако управление ФНС по Татарстану подало иск с требованием признать объединение банкротом в связи с налоговой задолженностью в 1,96 миллиарда рублей. В «Казани» утверждали, что компания намерена избежать банкротства, однако в госкорпорации уже рассматривают вариант с оперативной заменой генподрядчика.

ПСО «Казань» ранее построило ряд стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года, объекты для Универсиады 2013 года в Казани, крупные объекты в городе Иннополис в Татарстане.