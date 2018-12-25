Снег, снег, снег: прогноз погоды в Амурской области на 25 декабря

Во вторник, 25 декабря, в Амурской области будет облачно и снежно. Снег – от слабого до умеренного – пройдет по всей территории региона. Местами возможна слабая метель.

Северо-восточный ветер разовьет скорость до 3–8 метров в секунду, местами усиливаясь до 13 метров в секунду. Температура воздуха в южных районах опустится до 16…21 градуса со знаком минус, на севере похолодает до 20…25 градусов ниже нуля, по крайним районам местами до 30 градусов мороза.

В Благовещенске облачно и снежно. Северо-восточный ветер подует со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Уличные термометры покажут 18…20 градусов ниже нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.