Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:06 0

Снег, снег, снег: прогноз погоды в Амурской области на 25 декабря

Снег, снег, снег: прогноз погоды в Амурской области на 25 декабря
Фото: vk.com/catism

Во вторник, 25 декабря, в Амурской области будет облачно и снежно. Снег – от слабого до умеренного – пройдет по всей территории региона. Местами возможна слабая метель.

Северо-восточный ветер разовьет скорость до 3–8 метров в секунду, местами усиливаясь до 13 метров в секунду. Температура воздуха в южных районах опустится до 16…21 градуса со знаком минус, на севере похолодает до 20…25 градусов ниже нуля, по крайним районам местами до 30 градусов мороза.

В Благовещенске облачно и снежно. Северо-восточный ветер подует со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Уличные термометры покажут 18…20 градусов ниже нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

Просмотров всего: 309

#погода

распечатать


Общество

Переменный ветер, слабый снег: прогноз погоды в Амурской области на 25 декабря
Общество

Слабый снег местами: прогноз погоды в Амурской области на 24 декабря
Общество

Небольшая облачность и слабый снег: прогноз погоды в Приамурье на 24 декабря
Общество

Снег, до минус 35: прогноз погоды в Приамурье на 23 декабря
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь