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«РусГидро»: в перекрытии реки Бурея виноват завал из горных пород

«РусГидро»: в перекрытии реки Бурея виноват завал из горных пород
Фото: todaykhv.ru

В «РусГидро» прокомментировали информацию о том, что русло реки Буреи оказалось перекрыто из-за якобы упавшего метеорита. По сведениям энергетического холдинга, река действительно перекрыта, однако причина в другом.

Отмечается, что Бурейская ГЭС, расположенная на реке Бурее в Амурской области, сейчас работает в штатном режиме, в соответствии с указаниями Федерального агентства водных ресурсов (ФАВР). Электроэнергия вырабатывается с использованием накопленной за лето и осень воды в Бурейском водохранилище. ФАВР не давало указаний на изменение режимов работы ГЭС. Воды в водохранилище пока достаточно для обеспечения необходимого объема электроэнергии.

Примерно в 100 километрах выше ГЭС произошло перекрытие реки завалом из горных пород, который образовался в труднодоступном районе. В настоящее время это не оказывает влияния на работу станции.

Специалисты Бурейской ГЭС усилили мониторинг за притоком воды в водохранилище. Экспедиция энергетиков, побывавшая на месте завала, подтвердила практически полное перекрытие реки оползнем. В настоящее время специалисты ГЭС ведут расчеты вариантов работы ГЭС исходя из различных сценариев ликвидации завала в русле реки.

Для восстановления естественного притока воды в водохранилище Бурейской ГЭС необходима расчистка русла Буреи. Решения о возможных мерах в отношении завала из горных пород будут приняты после завершения его обследования и получения заключений со стороны специализированных научных и проектных организаций «РусГидро» и МЧС.

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#природа #происшествия #энергетика

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    так а завал этот КЕМ сделан?! Китай хозяйничает? Золотари? КТО?!

  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    Это провокация устроенная СБУ, Кремль же неоднократно сообщал, что спецслужбы Украины готовят очередную провокацию к Новому году!

  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    1 час назад

    что-то подсказывает что нихера они не устранят завал.

  • NK

    NK
    1 час назад

    Товарищ Кац

    что-то подсказывает что нихера они не устранят завал.



    Как-то придётся, это ведь река, хоть и бывшая. Весна придёт, появится вода. Сейчас порода лежит в русле, в ложе водохранилища. Напор сверху и снизу пока одинаков. Вода в нижнем бьефе этой дамбы будет уходить по мере сработки её агрегатами БГЭС. Уровень ВБ (выше по течению Буреи, ближе к Ургалу) будет, скорее всего, оставаться примерно таким же, зимний расход Буреи очень мал. Но к весне появится разница уровней, что будет с дамбой? Надо делать в ней канал, очевидно, остальное река со временем сделает сама. Дорог там нет, по льду не только технику, даже взрывчатку не привезти. В общем, всё впереди.

  • Хмык

    Хмык
    39 минут назад

    Товарищ Кац

    что-то подсказывает что нихера они не устранят завал.



    Да особых проблем то нет. Загнать бульдозер и пусть, пока мерзло, русло прокапает. А весной река сама всё расчистит.



  • olenatarov

    olenatarov
    31 минута назад

    Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres

  • OT

    OT
    31 минута назад

    Да с самого начала ясно было, что обычный оползень. Сопки чаще всего песчаные, а песок благодаря растительностью сопок пропитывается влагой, разжижается и расползается

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