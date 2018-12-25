В Москве подумали, что 76 % амурских дорог соответствуют требованиям безопасности

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Губернатор Амурской области Василий Орлов на встрече с журналистами рассказал о планах по ремонту дорог. Благовещенск в этом году включили в программу «Безопасные и качественные дороги». Областной столице из федерального бюджета будут выделять по 405 миллионов рублей в течение 6 лет. При этом региональные дороги пока не попали в программу.

Как пояснил глава региона, приоритетный проект министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги» делится на две части. Первая – это дороги агломерации. Благовещенская агломерация была включена в программу. В результате в течение 6 лет с 2019 года город будет получать по 405 миллионов федеральных рублей.

«Это значительные средства, потому что, кроме этих средств, ежегодно мы, по традиции, тратим на Благовещенск часть средств дорожного фонда – это примерно 300 миллионов рублей. То есть финансирование дорожно-уличной сети Благовещенска будет более чем удвоено», – отметил Василий Орлов.

«Здесь сдерживающим фактором является очень слабое состояние сетей, которые находятся под дорогами. Мы проводим определенную работу с АКС, которые используют сети на правах аренды. Мы сегодня синхронизируем планы по строительству дорог с планами по ремонту сетей, это главный сдерживающий фактор. Но, тем не менее, Благовещенск профинансирован по ремонту дорог, на мой взгляд, с избытком. Если нам удастся синхронизировать работу с реконструкцией сетей, через 6 лет дороги в городе Благовещенске будут принципиально другие», – считает глава региона.

Вторая часть программы – это региональные дороги. В эту часть федерального проекта Приамурью попасть, пока не удалось. По расчетам амурского правительства, если регион включат в список участников программы, то амурская казна будет получать из федерального бюджета около 2 миллиардов рублей. Этот вопрос амурский губернатор поднимал на государственном совете, который проходил во Владивостоке под председательством президента Владимира Путина.

«Мы не попали в число субъектов, которые могли бы стать участниками программы "Безопасные и качественные дороги", потому что в свое время, достаточно давно, на федеральный уровень направлялась информация, что 76 процентов наших дорог соответствуют требованиям безопасности. При этом участниками программы могут стать те регионы, в которых количество дорог, соответствующих требованиям безопасности, менее 50 процентов.

Мы по статистике, если ей верить в этом случае, занимаем второе место после Москвы. Я обязан был поднять эту тему перед президентом, и он дал соответствующее поручение в Минтранс к 1 июля пересмотреть (данные – Прим.ред.), провести обследование дорожной сети Амурской области. Мы такую работу уже ведем.

На сегодняшний день специалисты РосдорНИИ, это самый квалифицированный институт по этой тематике, говорят, что доля качественных дорог у нас составляет до 30 процентов. Это создает условия, чтобы мы попали тоже под финансирование в программу "Безопасные качественные дороги" для региональных дорог», – отметил губернатор.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в Благовещенске и в Благовещенском районе проводился опрос общественного мнения. У жителей спрашивали: «Какую улицу, по вашему мнению, необходимо в приоритетном порядке включить в проект "Безопасные и качественные дороги" и какие мероприятия провести: освещение, асфальтирование, тротуар или обустройство светофора?»

В итоге в предварительный план на 2019 год включены наиболее волнующие горожан улицы, в частности, такие как Новая, Пушкина от улицы Ленина до Зейской, Театральная от улицы Октябрьской до ВДНХ.