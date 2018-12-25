Пенсионная реформа и выборы президента стали для россиян главными событиями 2018 года

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Еще 36 % респондентов отметили важность чемпионата мира по футболу в России, 34 % запомнили пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

Помимо этого, пишет «Коммерсант», участники опроса вспомнили стрельбу в Керченском колледже (28 %), конфликт в Керченском проливе и введение военного положения на Украине (25 %), а также военные действия в Сирии (ракетные удары США, крушение российского самолета Ил и т.д.; 22%).

В топ-10 ключевых событий уходящего года также попали зимние Олимпийские игры в Южной Корее (20 %), выступление российских спортсменов на ОИ под нейтральным флагом (19 %), продолжение военного конфликта на востоке Украины и гибель главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко (19 %), протесты из-за президентских выборов и повышения пенсионного возраста (16 %).

В числе наименее запомнившихся событий участники опроса назвали: отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании (7 %), блокировку Telegram (6 %), «Брексит» (5 %), пытки заключенных в российских тюрьмах (5 %), конфликты в Кабардино-Балкарии и митинги в Ингушетии против изменения границы с Чечней (4 %), «бархатную революцию» в Армении (3 %), голодовку украинского режиссера Олега Сенцова(3 %), суд над Кириллом Серебренниковым (2 %).

Оценивая 2018 год, около половины (45 %) респондентов заявили, что для России он был сложнее, чем 2017-й. При этом более трети (38 %) опрошенных сказали, что для них 2018 год также был труднее предыдущего, а для 50 % участников опроса этот год был таким же, как и прошлый. Для 13 % год выдался лучше прошлого.

Опрос проводился в период с 13 по 19 декабря методом личного интервью в 136 населенных пунктах, 52 регионах России. В нем участвовали 1,6 тысячи человек.