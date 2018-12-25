Китайский гороскоп на 25 декабря: день Металлического Кролика

Фото: Елена Войтович

Природный образ дня – цветок в вазе. Самое время заняться планированием, обзвонить должников, закончить начатые дела. День благоприятен для начала ремонта, проведения земляных работ, для начала путешествия. Энергии дня приводят отношения к балансу. День не подходит для проведения соревнований, где есть борьба за первые места.

Энергии дня вступают в конфликт с представителями знака Петуха. Петухи, постарайтесь сегодня молчать. Не лучший день для выяснения отношений, вас не поймут. Посетите СПА, проведите упражнения на растяжку, сходите на занятия йогой.

К Лошадкам пришел день-провокатор, что-то им захочется изменить. День затрагивает отношения и общение. Не подвергайте свое здоровье риску. Энергии очень сильные, постарайтесь использовать их в благоприятных целях. Можно заниматься рекламой, решать сложные и спорные вопросы.

У Драконов сбой в планах.

Тигры, Лошади и Собаки становятся самыми привлекательными и харизматичными. День приносит им звезду Романтики. Общайтесь, ходите на свидания.

Свиньи, Кролики и Козы займут лидирующие позиции. У них на погонах звезда Генерала.

Если ваш спутник рожден в годы Крысы, то поговорите с ним, расскажите о своих чувствах. Крыски сегодня ранимые и восприимчивые. У них будет складываться ощущение, что их недостаточно любят и понимают.

У Быков день хоронит начинания. Есть вероятность кого-то или что-то потерять.

Астролог Елена Войтович, может составить индивидуальный гороскоп