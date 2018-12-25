Гороскоп на 25 декабря: Львы взбодрятся, а Девы изменятся внутренне
Восход Солнца: 08:28
Заход Солнца: 16:31
Солнце в Козероге.
Овен. Сегодня вполне вероятны успешная коммерческая деятельность, приятное известие, которое может на многое повлиять и в корне изменить нынешнее положение. В семье все будут Вас уважать и прислушиваться к Вашему мнению.
Телец. Сегодняшний день, по мнению звезд, пройдет неплохо. Но вас то и дело будет тянуть на приключения – соблюдайте осторожность и помните о мере.
Близнецы. Вам покажется, что весь мир крутится возле них одних. Начальство будет в восторге от Ваших проектов, а друзья подкинут интересные идеи.
Рак. Этот период располагает к отдыху. Если это возможно, возьмите несколько дней в счет отпуска. Если же такой возможности нет, устройте вечером релакс: посмотрите фильм, посидите в пенной ванной, ложитесь спать пораньше.
Читайте также
Гороскоп на неделю 24 – 30 декабря: Близнецам сделают предложение, Овны изменят жизнь
Лев. Острый ум, прекрасная память на числа и умение воспользоваться малейшей предоставленной возможностью помогут вам выпутаться из финансовых неприятностей. Утром отправляйтесь на пробежку, это взбодрит организм и приведет мысли в порядок.
Дева. Этот день благоприятен для работы над собой, над своим телом и душой. Несомненную пользу принесут диеты. Но перед Новым годом звезды не советуют этого делать. Начните изменения уже в январе.
Весы. Весам звезды делают подарок, дают временную поблажку, отсрочку или оригинальный шанс наверстать упущенное. Не стоит пропускать момент, если вы хотите реабилитироваться, встретиться с друзьями, освежить любовные чувства. В обеденное время отправьтесь по магаззинам, стоит докупить подарки.
Скорпион. Не исключено, что обстоятельства этого дня будут сначала направлять вам к активным действиям, а потом и активно подталкивать.
Читайте также
Восточный гороскоп до 5 января 2019 года
Стрелец. Если коллега на работе опять попытается вас зацепить, сегодня можете не игнорировать, а ответить в том же тоне. На какое-то время от Вас отстанут. Отличный день для того, чтобы сменить работу.
Козерог. Внешне обходительные и дипломатичные представители этого знака сегодня могут упрямо и несговорчиво настаивать на своем. Многие будут сами страдать от своего упрямства и бесцеремонности.
Водолей. Хороший день для Водолеев, не будет никаких раздражителей, все дела будут идти как по маслу. Не пытайтесь сегодня выделяться из толпы.
Рыбы. На данном этапе вы четко представляете свою цель и пути ее достижения. Сил и упорства хватит, чтоб продвинуться к ней. Вечером прогуляйтесь или сходите в гости к старым друзьям.
Астролог: Вальдемар Небоходцев
Просмотров всего: 1052