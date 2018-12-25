Смена власти, лидерство оппозиции: политические итоги 2018 года на Амур.инфо

Фото: Амур.инфо

Уходящий 2018 год прошел для Приамурья под знаком смены власти. В амурском «Белом доме» опять поменялся хозяин, а следом и его команда. Прошедшие сентябрьские выборы принесли немало сюрпризов, в первую очередь для партии власти, которую во многих городах и районах подвинули оппозиционеры.

Весной 2018 года как гром среди относительно ясного политического неба Приамурья прогремела новость – губернатор Александр Козлов может пойти на повышение и возглавить Министерство по развитию Дальнего Востока. Кресло руководителя федерального министерства освободилось после того, как Владимир Путин был переизбран президентом и все правительство сложило полномочия.

Информация о том, что Козлов сделал новый шаг вверх по политической карьерной лестнице, вскоре подтвердилась. Через несколько дней вице-премьер РФ Юрий Трутнев представлял назначенного министра по развитию Дальнего Востока коллективу ведомства в Москве, а патриарх Кирилл поздравлял его с назначением.

В Амурской области Александр Козлов прошел путь от первого замминистра ЖКХ до министра ведомства Амурской области. Также он успел побыть первым заммэра Благовещенска, а потом и мэром города. Правда, градоначальником областного центра он не пробыл и года, а в кресле губернатора не просидел и трех лет.

Амурчанам он запомнится тем, что был самым молодым руководителем региона, своими высказываниями про «бодрячком» и «пылить из окопов», любовью к хоккею, большой активностью в социальных сетях.

Пока Александр Козлов в прямом смысле начинал жизнь с белого листа, в Амурской области все замерли в ожидании – кто будет следующим губернатором. Многие прочили на эту должность либерал-демократа Ивана Абрамова, занявшего на выборах губернатора второе место. Поэтому, когда врио губернатора был назначен коренной амурчанин Василий Орлов, для многих это стало полной неожиданностью. В том числе и для самого Орлова.

Однако к приезду нового руководителя, пусть и с приставкой временный, в регионе успели основательно подготовиться. По аэропортовской трассе неизвестные повесили приветственные баннеры.

Со сменой власти в правительстве Приамурья начались кадровые перестановки. Члены команды прежнего губернатора стали покидать свои посты, многие – чтобы присоединиться к Александру Козлову в Москве.

Из регионального «Белого дома» ушел министр имущественных отношений Сергей Ховрат, зампред правительства Андрей Донец, министр экономического развития Светлана Балова, зампред Марина Дедюшко, министр образования Ольга Варсанова. Также ушел министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Сергей Дмитриенко – после того как заговорили об объединении его министерства и минэкономразвития. Предполагалось, что Дмитриенко станет замминистра, но он решил иначе. Со своих постов ушли четыре заместителя председателя правительства – Дмитрий Тетенькин, Алексей Венглинский, Владислав Бакуменко, Сергей Тырцев.

В общей сложности команда нового губернатора поменялась на 60 %. В нее вошли первый зампред Татьяна Половайкина – экс-министр финансов, зампреды: Александр Нестеренко, Петр Пак, Андрей Плутенко.

Были назначены новые руководители министерств – министр финансов Вера Артемьева, министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский, министр транспорта и строительства Александр Зеленин, министр природных ресурсов Сергей Маху, министр имущественных отношений Сергей Олиферов, министр экономического развития и внешних связей Людмила Старкова, министр сельского хозяйства Олег Турков, министр образования и науки Светлана Яковлева.

С 1 января 2019 года будет преобразовано министерство транспорта и строительства в министерство транспорта и дорожного хозяйства министерство строительства и архитектуры.

Часть членов новой команды была назначена до, а часть – после сентябрьских выборов губернатора Амурской области, на которых победил врио Василий Орлов – за него отдали голоса более 55 % избирателей. Таким образом Орлов стал 11-м губернатором в новейшей истории Приамурья. Позднее выяснилось, что Василий Орлов больше всех своих конкурентов потратил на выборную кампанию.

На втором месте оказалась представитель партии КПРФ Татьяна Ракутина – 26,4 % голосов, справедливоросс Сергей Левицкий получил около 8 % голосов, а Наталья Глазкова из партии «За женщин России» – 5,85 %. Одержавший победу Василий Орлов признался, что перед выборами не переживал и спал спокойно.

Еще до того как выборы состоялись, появилась информация, что амурский сенатор Александр Суворов покинет свой пост. Наиболее вероятным претендентом на его место сразу называли Ивана Абрамова, который покинул Государственную думу в середине июня. Именно его фамилию озвучивал баллотирующийся врио губернатора Василий Орлов. Меньше чем через месяц после выборов Абрамов действительно стал сенатором. Вторым сенатором от Амурской области по-прежнему является Александр Коряков.

За кресло, которое освободил Иван Абрамов на сентябрьских выборах боролись Андрей Кузьмин от ЛДПР, Татьяна Ракутина от КПРФ, Кирилл Зимин от «Справедливой России», Геннадий Гамза от «Коммунистов России» и Галина Никишина от Партии пенсионеров. В итоге больше всего голосов набрал Кузьмин. В Государственной думе он вошел в состав комитета по делам национальностей.

Прошедшие 9 сентября выборы запомнились не только несколькими важными избирательными кампаниями, но и их результатом. Представители партии власти в Амурской области потерпели поражение – не получили и половины всех мандатов, на которые претендовали. Однако сами региональные единороссы такой результат посчитали «неплохим».

Оппозиционеры, напротив, на этих выборах были «в ударе»: в Тындинской гордуме из 20 мандатов КПРФ получит 12, «Единая Россия» – 5, ЛДПР – 3; в Райчихинском городском Совете из 20 мандатов к КПРФ ушло 11, еще 5 – к «Единой России», 3 – к ЛДПР, 1 – к «Справедливой России»; в городском Совете Свободного коммунисты получили 11 мандатов из 20, из оставшихся ЕР завоевала 4 мандата, ЛДПР – 3, СР – 1, а последний мандат получил самовыдвиженец; на выборах Зейского городского Совета ЛДПР и КПРФ поделили лидерство – из 15 мандатов эти партии завоевали по 6 мандатов; в ЗАТО Циолковский на выборах в местный Совет 8 мандатов из 10 получила ЛДПР. Еще по одному мандату у представителя «Единой России» и самовыдвиженца.

На выборах в представительские органы единороссы победили только в Свободненском районе. Совпадение или нет, но после этих выборов единороссы практически перестали выдвигать своих кандидатов на внеочередные выборы, не только в Амурской области.

В Зее и в Тынде на выборах градоначальников победили либерал-демократ Сергей Гибадуллин и коммунистка Марина Михайлова. В предвыборный период в столице БАМа накал страстей был нешуточный, а методы борьбы – далеки от политкорректных. В городе появлялось то чучело с фото коммунистки, то баннер с ведьмой на метле с надписью «Уже летим, город будет наш. Ждите». Несмотря на отсутствие конкретики, многие понимали, о ком идет речь.

Потом, уже после победы Михайловой, в городе никак не назначали дату ее инаугурации. В итоге официальное вступление в должность нового мэра прошло на первом заседании думы 7-го созыва.

В Зее в предвыборный период тоже появились баннеры и листовки, в которых некоторые горожане углядели предвыборный смысл. В силуэтах двух птиц – чайки и орла – некоторые прочитали намек на будущего губернатора Приамурья Василия Орлова и будущего главу Зеи Алексея Чайку. Первый замглавы администрации Чайка, правда, так и не «взлетел» на мэрское кресло.

Правление новоявленного главы Зеи проходит более-менее тихо. А вот Марина Михайлова начала менять порядки в Тынде так лихо, что некоторые начали называть ее «красной королевой». В первую очередь она продолжила борьбу с «золотыми парашютами» – пожизненными пенсиями некоторым чиновникам, которые те получают из дефицитного городского бюджета вдобавок к государственной пенсии. Такую выплату уже получала экс-председатель Тындинской городской думы Ирина Монахова, а рассчитывали на нее еще трое – экс- мэр Евгений Черенков, экс-председатель думы Любовь Шестак, экс-зампредседателя думы Юрий Горожанкин. В администрации подсчитали, что ежегодно на их «золотые парашюты» из городского бюджета уходило бы около двух миллионов рублей. Для того чтобы это предотвратить, в Тынде пришлось менять устав – это стало возможным благодаря тому, что большинство мандатов оказалось у депутатов-оппозиционеров.

9 сентября должны были пройти и выборы главы Пояркова. Однако три кандидата – два самовыдвиженца и представитель «Единой России» – сняли свои кандидатуры и голосование отменили, так как оставался только один кандидат – действующий глава Евгений Магаляс. Вторая попытка избрать главу была предпринята 2 декабря. Теперь коммунисты подстраховались и выдвинули технического кандидата. В итоге с большим отрывом выиграл Евгений Магаляс. Жители голосовали за него, даже несмотря на информацию прокуратуры, что Магаляс помогал бизнесу своих родственников. Эти данные обнародовали за несколько дней до первой попытки выбрать главу 9 сентября.

В уходящем 2018 году были и незапланированная смена власти в городах Приамурья. Мэр Свободного Юрий Романов сначала оказался в центре скандала о нарушении антикоррупционного законодательства. Свободненский прокурор требовал, чтобы местные депутаты отправили главу города в отставку. Юрий Романов подал в отставку сам, не проработав мэром и года. Сейчас он находится под следствием, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-мэр заключен под стражу. С предъявленным обвинением он не согласен.

До выборов мэра Свободного, и.о. главы администрации был назначен Владимир Константинов, который за несколько дней до отставки Романова устроился в свободненскую администрацию. До этого он был первым заместителем мэра Благовещенска. Незадолго до всех этих политических перестановок в городе президентского внимания врио Приамурья Василий Орлов неоднократно говорил, что возглавить город должен человек со «свежим взглядом», а также что Свободному «нужна звезда».

В ноябре на досрочных прямых выборах главы Свободного Владимир Константинов набрал большинство голосов избирателей – более 76 %. Кандидат от «Единой России» в выборах не участвовал. Однако единороссы на выборах поддерживали именно Константинова.

В новый год с новым главой вступает и ЗАТО Циолковский. Кресло главы там пустовало с ноября 2017 года, когда по подозрению в получении взятки в крупном размере был задержан Николай Кохно. Сначала врио населенного пункта длительное время был первый заместитель главы города Андрей Коростиенко. Однако вскоре после сентябрьских выборов на этот пост был назначен замминистра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Сергей Левицкий, который до этого пробовал стать губернатором Приамурья.

В ноябре в ЗАТО наметили провести новые выборы руководителя – главу в Циолковском выбирают депутаты. Возглавить Циолковский пожелали несколько человек, в том числе Сергей Левицкий. Первую попытку признали несостоявшейся, так как голоса присутствующих девяти депутатов – либерал-демократов, разделились поровну между тремя кандидатами. Прием документов на конкурс продлили. На этом же заседании депутаты выбрали нового врио, который, впрочем, успел побыть таковым всего день. Это решение депутатов горсовета признали незаконным и отменили. Врио снова стал Левицкий. А через неделю он со второй попытки стал главой Циолковского. На этот раз депутаты выбрали его единогласно. Уже через несколько дней состоялась инаугурация.

В Зейском районе выбрать главу удалось только с четвертой попытки. Кресло руководителя освободилось досрочно: после критики тогда еще губернатора Александра Козлова, Андрей Ложечкин подал в отставку. Район в итоге возглавил Дмитрий Василенко, экс-чиновник областного правительства.

В Архаринском районе новым главой, также после досрочной отставки прежнего руководителя Дмитрия Лукьянчука, стала Елена Манаева, которая до этого была главой Архары. В свою очередь главой райцентра был избран Виктор Цимбал. Это произошло 6 декабря.

А вот Прогресс незадолго до нового года остался без своего представительного органа – там сразу 4 народных избранника сложили с себя полномочия. Учитывая, что до этого из 15 депутатских кресел 4 уже пустовало, в Совете народных депутатов Прогресса осталось всего 7 человек, а это меньше половины от установленной нормы.

Некоторые народные избранники Прогресса считают, что их 4 коллеги сложили полномочия, чтобы не допустить отставки главы. Вопросы к главе поселка Сергею Провоторову возникли у прокуратуры, как в случае со Свободным и Поярковым. Надзорный орган посчитал, что Провоторов нарушил законодательство о противодействии коррупции и потребовал у депутатов принять соответствующие меры. Но из-за того, что 4 депутата неожиданно решили снять с себя полномочия требование прокуратуры в Совете не рассмотрели. Досрочные выборы депутатов в Прогрессе пройдут в 2019 году.

Значительные кадровые перестановки в 2018 году произошли в благовещенской мэрии. Уволились два заместителя мэра – Олег Косолапов и Олег Залива. Администрацию также покинули директор ГУКС Татьяна Соболева и ее зам – Дмитрий Руденко. Кресло заммэра занял бывший руководитель аппарата губернатора Игорь Берлинский. Первым заммэра Благовещенска стал Александр Плешкевич. Заместителем мэра города стала Юлия Рябинина, которая до этого уезжала вслед за Олегом Кожемяко на Сахалин.

Из-за таких многочисленных перестановок возник вопрос по поводу кресла самого мэра. Но Валентина Калита заверила, что меняет команду для себя.

24 декабря на должность заместителя мэра Благовещенска был назначен Максим Ноженкин. Он будет курировать вопросы экономики столицы Приамурья, осуществлять разработку и реализацию муниципальной экономической и финансовой политики, координировать закупки и финансы, инвестиционные проекты, реализуемые в городе, и повышать доходность муниципалитета.

Тем временем бывший мэр областного центра Александр Мигуля, освободившийся из мест не столь отдаленных в апреле текущего года, кажется, наслаждается жизнью вне политики. Экс-градоначальник завел Инстаграм – постит внуков, фото с рыбалки и шашлыков.

В новом 2019 году в Приамурье вновь могут подуть ветры политических перемен – в регионе пройдет 46 избирательных кампаний. В 2019 году истекает срок полномочий у глав Бурейского, Тамбовского и Сковородинского районов. Благовещенцам в новом году предстоит выбрать депутатов городской думы седьмого созыва.