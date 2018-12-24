Максим Ноженкин назначен заместителем мэра Благовещенска

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

24 декабря на должность заместителя мэра Благовещенска назначен Максим Ноженкин. Он будет курировать вопросы экономики столицы Приамурья, осуществлять разработку и реализацию муниципальной экономической и финансовой политики, координировать закупки и финансы, инвестиционные проекты, реализуемые в городе, и повышать доходность муниципалитета.

Максим Сергеевич Ноженкин родился 23 марта 1982 года в Тынде. В 2004 году окончил Благовещенский государственный педагогический университет по специальности «Филология», квалификация «Учитель русского языка и литературы». В 2010 году окончил Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел РФ по специальности «Юриспруденция», квалификация «Юрист».

С 2004 по 2006 годы служил в рядах Вооруженных Сил РФ.

С 2007 по 2013 годы работал менеджером, главным специалистом по страхованию, финансовым директором в коммерческих организациях города.

В 2013 году Максим Ноженкин стал председателем комитета по местному самоуправлению Благовещенской городской думы, а с 2015 года – председателем комитета по бюджету Благовещенской городской думы. 20 декабря он сложил с себя полномочия.

В 2016 году назначен на должность руководителя международного отдела МП города Благовещенска «Муниципальный центр международного сотрудничества».

24 декабря 2018 года назначен на должность заместителя мэра города Благовещенска, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Команда руководства города полностью сформирована. Сегодня на должность моего заместителя по вопросам экономики назначен Максим Ноженкин. Максим Сергеевич хорошо знаком с вопросами формирования бюджета Благовещенска, так как в течение нескольких лет возглавлял профильный комитет в городской думе и участвовал в принятии муниципального бюджета. Кроме того, он курировал вопросы повышения инвестиционной привлекательности города, работая в Муниципальном центре международного сотрудничества. Не понаслышке знает представителей городского бизнес-сообщества. Под его руководством был создан и трижды организован Амурский экономический форум – одно из крупнейших экономических событий нашего города за последние несколько лет», – прокомментировала новое назначение мэр Благовещенска Валентина Калита.