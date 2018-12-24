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В Приамурье начались первые официальные игры детской футбольной лиги

В Приамурье начались первые официальные игры детской футбольной лиги
Фото: пресс-служба ФОК г. Белогорска

23 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе Белогорска прошел новогодний турнир по мини-футболу среди детских команд Амурской области. За звание победителя боролись 6 команд из Благовещенска, Белогорска, Райчихинска, Екатеринославки и села Томское Серышевского района.

В новогоднем турнире участвовали юные футболисты 2006 года рождения. Они представляли 6 амурских детских команд: «Динамо» и «Луч-Энергия» из Благовещенска, «Белогорец» из Белогорска, «Горняк» из Райчихинска, «Торпедо» из села Томское и «Восток» из Екатеринославки.

Фото: пресс-служба ФОК г. Белогорска

Как сообщили Амур.инфо в пресс-службе Белогорского ФОКа, футбольный праздник прошел под эгидой детской футбольной лиги «Амурец». На торжественной церемонии открытия президент детской футбольной лиги Анатолий Кулик отметил, что новогодний турнир по мини-футболу – это первые официальные игры детской футбольной лиги в Амурской области.

Перед турниром прошел мастер-класс с участием сборной команды тренеров и белогорского центра содействия семейному устройству «Радуга», после чего детям были вручены подарки от детской футбольной лиги и от амурского регионального детского фонда «Детский фонд России».

Состязания открыли игрой «Динамо» из Благовещенска и «Торпедо» села Томское. Томские футболисты – постоянные участники турниров, проводимых в Белогорске. Их тренер Виктор Плотников высоко оценил возможности универсального зала спорткомплекса. «Я считаю, что это большое счастье для спортсменов тренироваться и соревноваться в таком спортивном зале», – отметил Виктор Плотников.

Победителем новогоднего турнира стала команда «Динамо» из Благовещенска, второе место заняла команда «Белогорец» из Белогорска, третье – «Горняк» из Райчихинска. Самым техничным игроком турнира признан футболист «Белогорца» Данил Калашников. Лучшим вратарем стал вратарь «Динамо» Андрей Стрижаков, приз зрительских симпатий завоевал Артемий Яблочников из команды «Горняк».

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#дети #спорт #футбол

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