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24декабря
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сегодня, 19:48 4

В Амурской области началась акция «Новый год без долгов»

Амурские налоговики запускают масштабную акцию «Новый год без долгов». 28 декабря 2018 года и 11, 12, 25 и 26 января 2019 года для амучан проведут дни открытых дверей по вопросам урегулирования задолженности по имущественным налогам.

В эти дни налоговые инспекции Приамурья будут работать в продленном режиме: по пятницам (28 декабря, 11 января, 25 января) – с 9:00 до 18:00, по субботам (12 и 26 января) – с 10:00 до 15:00 часов, без обеденного перерыва.

Во время акции «Новый год без долгов» амурчане могут проверить, есть ли у них задолженность по налогу на имущество физических лиц, по транспортному и земельному налогам. Установленный законодательством срок оплаты имущественных налогов истек 3 декабря 2018 года. После этой даты за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1/300 ставки Центрального банка РФ. Неуплата налоговых платежей и сумм задолженности влечет за собой применение мер принудительного взыскания, вплоть до ареста банковских счетов и реализации имущества.

Чтобы принять участие в Днях открытых дверей, нужно предъявить документ, удостоверяющий личность. Кстати, все желающие смогут не только уточнить наличие долгов по имущественным налогам, но и при необходимости получить квитанции на уплату задолженности.

Кроме того, каждый желающий получит возможность подключиться к электронному сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». С его помощью можно просматривать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции, оплачивать налоги и суммы задолженности по ним в режиме онлайн через один из банков-партнеров ФНС России, направлять обращения в налоговый орган и многое другое, сообщает ведомство.

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#налоги #Новый год

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    шо зарплату всем заплатят?

  • full

    full
    1 час назад

    Гражданин Путин стырил у меня в этом году миллион рублей. Кто нибудь напомнит ему, что он должен?

  • barbar

    barbar
    1 час назад

    @ === 8

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    7 минут назад

    full Гражданин Путин стырил у меня в этом году миллион рублей. Кто нибудь напомнит ему, что он должен?


    Бесполезняк. Легче попросить экономического убежища и свалить отсюда. В следующем году могут и всё отобрать.

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