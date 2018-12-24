Открытку на льду в Маркове украсили свечами

Амурский Дед Мороз – так по праву может называть себя Валерий Мельников. В этом году пенсионер из Маркова, который своими руками ежегодно создает новогодние открытки на льду реки Хомутины, пригласил всех желающих торжественно открыть очередное произведение и украсить его свечами.

Жители Маркова гордятся своим земляком, который каждый год создает снежное чудо на Хомутине. Первая открытка на льду от Валерия Мельникова появилась здесь 8 лет назад. Теперь пенсионер творит снежное поздравление каждый год.

«Мне захотелось показать то, что я немножко научился за эти годы делать. Пускай люди судят. Хочу подарить предновогоднее настроение, чтобы люди радовались», – говорит Валерий.

«У нас село маленькое, мы знаем дедушку Валеру. Мы любим его, уважаем за то, что он для нас, для наших детей такую красоту делает. Такая радость у нас сегодня», – отметила жительница Маркова Ксения Пантелеева.

История художника из амурской глубинки, который из-за болезни стал глухим, облетела всю страну и вышла за ее пределы. Из разных уголков России каждый год Валерию Мельникову приходят подарки и письма. Некоторые из них он развесил на перилах моста, проходящего над Хомутиной. Здесь же оставил тетрадку для пожеланий. Поздравить амурского Деда Мороза приехали и городские жители. «Спасибо этому человеку, который делает добро людям», – сказал благовещенец Сергей Матвеев.

Одни гости выстроились на снежной открытке, зажгли свечи и начали водить хоровод, другие остались танцевать на снегу.

Сам Валерий Мельников художником себя не считает, говорит, что каждый год выходит на лед и рисует новую открытку, чтобы доставить радость людям. Для этого ему достаточно лопаты и снега.

Поддерживать снежную открытку в порядке помогают сельские власти. Они же присоединились к организации встречи друзей на Хомутине. «Мы считаем, что это хорошее мероприятие, тем более открытка нашла отклик по всей России и в Амурской области. Ну и почему бы не продолжить эти традиции. Вот и решили: почему бы нам не сделать презентацию открытки», – говорит глава Марковского сельсовета Юрий Шмилев.

Презентовать снежную открытку, прославившуюся на всю страну, решили каждый год. В преддверии следующего Нового года на Хомутине снова ждут друзей.