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Представители «Ледяного»: плитка лопается от того, что ходит фундамент

Представители «Ледяного»: плитка лопается от того, что ходит фундамент

Представители собственника благовещенского торгового центра «Ледяной» дали комментарий по ситуации с лопнувшей напольной плиткой. Массовая поломка произошла в минувшие выходные на глазах у посетителей.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в субботу, 22 декабря, посетители и работники торгового центра «Ледяной» стали свидетелями странного явления: с громким треском начала лопаться напольная плитка.

В тот день треск раздался на втором этаже торгового центра, покрытие лопалось и в коридоре, и в отделах.

«Общий проход был перегорожен, люди не знали, куда идти. Мы выводили людей, было очень страшно», – рассказала предприниматель Наталья Ковш.

Торговый центр проектировала благовещенская организация, строила компания «Хуафу». Здание открылось три года назад. Предприниматели говорят, плитка периодически ломается на всех этажах здания. Но так масштабно – впервые.

Олеся Ляшко арендует отдел в «Ледяном» с момента его сдачи в эксплуатацию. Предприниматель говорит, что треснувший кафель периодически меняют, но он снова и снова ломается. В торговом центре трещит не только пол – рушатся витрины, трескаются окна. Последний случай стал для предпринимателей последней каплей.

«Был жуткий грохот, такое ощущение, как будто что-то большое – витрина или какой-то шкаф – упало. Все повыскакивали. Стоишь, а на твоих глазах плитка поднимается», – рассказала Олеся Ляшко.

Почему трескается напольная плитка в торговом центре «Ледяной», в ходе проверки должна выяснить прокуратура. К ревизии надзорный орган привлечет специалистов Госстройнадзора. Проверяющие оценят, насколько безопасно людям находиться в торговом центре. При этом на время проверки торговый центр продолжит работать.

Владелец торгового центра – гражданин КНР. Его представитель – благовещенец Марат Мкртчан – высказал свою точку зрения. По его мнению, ситуация, которая так напугала людей, нормальная, а собственники и арендаторы помещений торгового центра преувеличивают.

«Есть заключение проектного института, – рассказал Марат Мкртчан. – Центр обследовали и установили, что никакой угрозы жизни нет. Заключение будет через три дня готово. Вы через два дня придете, этот пол уже будет стоять на месте. Это нормальное явление: ходит фундамент, соответственно, идут какие-то сдвиги, лопается плитка, ее меняют».

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#происшествия #торговля

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Марат красава

  • Alenkka

    Alenkka
    1 час назад

    зданию три года..фундамент у них гуляет и это нормально,ну точно...будто люди вообще дебилы..

  • Rak900

    Rak900
    1 час назад

    когда обвалится то посмотрим

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    а если конкретно гульнет (мосты уже падали, знаем), кто будет отвечать за жизни?

  • Разиня

    Разиня
    1 час назад

    Марат то конечно красава.... Есть заключение проектного института ... только вот самого этого проектного института уже нету)

    А соответственно и спрашивать не с кого в случае чего.

    Всего то фундамент "погулять" решил ...

  • Игорь Волобуев

    Игорь Волобуев
    44 минуты назад

    Цитирую:

    "Владелец торгового центра – гражданин КНР. Его представитель – благовещенец Марат Мкртчан – высказал свою точку зрения. По его мнению, ситуация, которая так напугала людей, нормальная, а собственники и арендаторы помещений торгового центра преувеличивают".

    Марат Ралменович, Вы в очередной раз связались с дурной компанией. Но только "Маленькая Венеция" пока в проекте, а это - уже реальная опасность для окружающих.

  • krasnova

    krasnova
    24 минуты назад

    Если гуляет фундамент значит построено не качественно

  • Кварц

    Кварц
    20 минут назад

    Была бы советская 10х10 ничего б дыбом не вставало

  • wnw123

    wnw123
    19 минут назад

    Гуляет фундамент?! Да ладно, а я уже подумал - гуляет полтергейст...

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