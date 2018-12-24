Представители «Ледяного»: плитка лопается от того, что ходит фундамент

Представители собственника благовещенского торгового центра «Ледяной» дали комментарий по ситуации с лопнувшей напольной плиткой. Массовая поломка произошла в минувшие выходные на глазах у посетителей.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в субботу, 22 декабря, посетители и работники торгового центра «Ледяной» стали свидетелями странного явления: с громким треском начала лопаться напольная плитка.

В тот день треск раздался на втором этаже торгового центра, покрытие лопалось и в коридоре, и в отделах.

«Общий проход был перегорожен, люди не знали, куда идти. Мы выводили людей, было очень страшно», – рассказала предприниматель Наталья Ковш.

Торговый центр проектировала благовещенская организация, строила компания «Хуафу». Здание открылось три года назад. Предприниматели говорят, плитка периодически ломается на всех этажах здания. Но так масштабно – впервые.

Олеся Ляшко арендует отдел в «Ледяном» с момента его сдачи в эксплуатацию. Предприниматель говорит, что треснувший кафель периодически меняют, но он снова и снова ломается. В торговом центре трещит не только пол – рушатся витрины, трескаются окна. Последний случай стал для предпринимателей последней каплей.

«Был жуткий грохот, такое ощущение, как будто что-то большое – витрина или какой-то шкаф – упало. Все повыскакивали. Стоишь, а на твоих глазах плитка поднимается», – рассказала Олеся Ляшко.

Почему трескается напольная плитка в торговом центре «Ледяной», в ходе проверки должна выяснить прокуратура. К ревизии надзорный орган привлечет специалистов Госстройнадзора. Проверяющие оценят, насколько безопасно людям находиться в торговом центре. При этом на время проверки торговый центр продолжит работать.

Владелец торгового центра – гражданин КНР. Его представитель – благовещенец Марат Мкртчан – высказал свою точку зрения. По его мнению, ситуация, которая так напугала людей, нормальная, а собственники и арендаторы помещений торгового центра преувеличивают.

«Есть заключение проектного института, – рассказал Марат Мкртчан. – Центр обследовали и установили, что никакой угрозы жизни нет. Заключение будет через три дня готово. Вы через два дня придете, этот пол уже будет стоять на месте. Это нормальное явление: ходит фундамент, соответственно, идут какие-то сдвиги, лопается плитка, ее меняют».