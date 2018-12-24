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сегодня, 17:43 0

При пожаре в Шимановском лесхозе пострадали два человека

При пожаре в Шимановском лесхозе пострадали два человека
Фото: 56nv.ru

В лесхозе Шимановска произошел пожар. Там загорелся гаражный бокс с автомобилем «Урал». В огне пострадали двое человек – мужчины 1968 и 1961 годов рождения. Одного из них увезли в реанимацию.

По информации амурского управления МЧС, сообщение о возгорании поступило в 14:24. На место выезжали две единицы техники и семь человек. К моменту прибытия пожарных горела машина внутри бокса. В результате бокс поврежден огнем по всей площади, автомобиль уничтожен.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

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