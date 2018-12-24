Деньги из резервного фонда правительства РФ в Приамурье пошли в основном на спорт

Власти Приамурья почти освоили 250 миллионов рублей, которые выделили на развитие социальной сферы. Значительная часть из них была потрачена на развитие спорта. Средства поступили в область осенью 2018 года после переговоров губернатора Приамурья Василия Орлова с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым.

Правительство области распределило средства по следующим направлениям. Самую крупную сумму, более 107 миллионов, получило министерство спорта. 50 из них пошли на достройку ФОКа имени Солнечникова в Белогорске, 1,5 миллиона – на строительство СОК «Олимпик» в Тамбовке, 400 тысяч – на строительство хоккейной коробки в Екатеринославке Октябрьского района, еще 400 тысяч направили на капитальный ремонт СОК «Белогорье». Три последних объекта будут завершены в 2019 году.

59 миллионов рублей направлено на поддержку здравоохранения. На эти средства приобретены система компьютерной томографии для Амурской областной клинической больницы, система УЗИ, аппараты искусственной вентиляции легких и монитор реанимационный и анестезиологический для учреждения в Зее и другая современная аппаратура. Прибыть в больницы она должна до конца года.

Более 41 миллиона рублей выделено на поддержку образования. Средства распределили на ремонт зданий дошкольных учреждений и школ, а также на приобретение оборудования для преподавания с учетом современных требований.

Свыше 32 миллионов направлено в министерство социальной защиты населения для проведения ремонтных работ в Усть-Ивановском психоневрологическом диспансере и в Благовещенском доме-интернате. Также приобретено специализированное оборудование.

«Все мероприятия, которые мы смогли выполнить благодаря финансовой поддержке, помогут более качественно выполнять наши обязательства перед населением по социальным видам услуг», – цитирует пресс-служба областного правительства зампреда правительства области Ольгу Лысенко.