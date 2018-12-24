В Москву на новогоднюю елку для детей-сирот отправились восемь ребят

С 24 по 26 декабря в Москве пройдет новогодняя елка Министерства просвещения Российской Федерации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. От Амурской области в ней принимают участие 8 детей в возрасте от 10 до 14 лет, которые проявили себя в учёбе, спорте и творческой деятельности.

Ребята уехали 24 декабря. Новогоднюю елку в столице увидят воспитанники из 5 областных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из Благовещенска, Белогорска, Пояркова, Новорайчихинска и Дмитриевки.

В рамках мероприятия ребят ждут новогоднее сказочное представление, обзорная экскурсия по Москве, посещение океанариума, ледовое шоу «Аленький цветочек» и другие программы.

Предновогодние поездки в Москву для воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Амурской области, проходят третий год, сообщает министерство социальной защиты населения.