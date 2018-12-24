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24декабря
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В Москву на новогоднюю елку для детей-сирот отправились восемь ребят

В Москву на новогоднюю елку для детей-сирот отправились восемь ребят
Фото: gorod55.ru

С 24 по 26 декабря в Москве пройдет новогодняя елка Министерства просвещения Российской Федерации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. От Амурской области в ней принимают участие 8 детей в возрасте от 10 до 14 лет, которые проявили себя в учёбе, спорте и творческой деятельности.

Ребята уехали 24 декабря. Новогоднюю елку в столице увидят воспитанники из 5 областных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из Благовещенска, Белогорска, Пояркова, Новорайчихинска и Дмитриевки.

В рамках мероприятия ребят ждут новогоднее сказочное представление, обзорная экскурсия по Москве, посещение океанариума, ледовое шоу «Аленький цветочек» и другие программы.

Предновогодние поездки в Москву для воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Амурской области, проходят третий год, сообщает министерство социальной защиты населения.

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#дети #праздники

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    опять дети чиновников поедут

  • Graf1977

    Graf1977
    34 минуты назад

    Не, дети чиновников будут сопровождать в качестве волонтеров детей-сирот!

  • Sah

    Sah
    16 минут назад



    От Амурской области в ней принимают участие 8 детей в возрасте от 10 до 14 лет, которые проявили себя в учёбе, спорте и творческой деятельности.



    8 че то мало

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    8 минут назад

    Братеев1

    опять дети чиновников поедут



    Это утверждение или вопрос?

    Или просто пук в воздух от лдпр?А что нет претензий к сыну ввж по поводу его места в ГД?Ему можно?

    Если в Брянской области отличились,то и тут так же?

    Давай пруфы!

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