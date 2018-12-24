В Благовещенске к школе № 15 ведет опасная для детей дорога без тротуаров

Родители учеников 15-й школы Благовещенска переживают, что возле учебного заведения нет тротуара. Дети идут к главному входу по дороге, где в часы пик много машин. Особенно проблемой обеспокоены родители младшеклассников. За помощью они обратились в городскую администрацию.

Каждое утро в будни подъезд к 15-й школе Благовещенска оккупирован автомобилями. Школьники спешат к первому уроку. Некоторые заботливые родители подвозят своих детей чуть ли не к порогу учреждения.

Мама первоклассника Екатерина Кожукару собственный автомобиль оставляет в квартале от школы, чтобы самой не усугублять дорожную обстановку рядом с учреждением, и ведет ребенка в школу за руку.

«Нагрузка на эту дорогу такая, для которой она не предназначена. Здесь двум то машинам разъехаться сложно. Если ребенок низкого роста, водитель, сдавая назад, в зеркало заднего вида его просто не увидит. Это, во-первых. Во-вторых, на улице скользко. Ребенок может поскользнуться, упасть, водитель его и не заметит. Все может очень плачевно закончиться», – сказала мама школьника Екатерина Кожукару.

С мамой первоклассника согласны и другие родители. «Тут ребенок идет в школу, ему невозможно пройти: машины туда-сюда носятся. Ни пешеходного перехода, ничего», – высказалась одна из родительниц.

«Здесь, да, я считаю, неудобно. Некоторые ребятишки сами добираются до школы из близлежащих домов. У меня первый класс, я довожу ребенка сама, и другие родители точно так же», – отметила еще одна мама.

«Опасно, конечно, и внука веду сама. Потому что здесь страшно: машина за машиной едет», – добавила горожанка.

По словам Екатерины, она и другие родители месяц назад обращались в благовещенскую администрацию, чтобы там помогли решить проблему. В итоге возле ворот учебного учреждения появились несколько дорожных знаков: «Стоянка запрещена», «Осторожно дети» и «Ограничение скорости 40 километров в час».

В ГИБДД в свою очередь сообщают, что аварий на подъезде к 15-й школе за последние несколько лет не было. Родители понимают, что запретить проезд машин по улице Зеленой нельзя – напротив школы располагаются частные дома, у жителей этих домов тоже есть машины. Они предлагают сделать движение односторонним или перенести забор, чтобы расширить проезжую часть и обустроить там тротуар.

В городской администрации в следующем году планируют так и поступить.