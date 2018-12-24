В Благовещенск приехали коммунальщики из китайского Харбина

Фото: пресс-служба АКС

Делегация коммунальщиков китайского Харбина – представители Водоканала и очистных сооружений – приехала в Благовещенск для изучения работы АО «Амурские коммунальные системы». Делегация целый день провела на объектах «Амурводоканала», филиала АКС.

Делились опытом амурские ресурсники не впервые. Три года назад компанию посещали руководитель Водоканала Хэйхэ, президент и вице-президент Ассоциации водоканалов Китая.

Коммунальщики из КНР работают по французской системе очистки воды, но их очень заинтересовали передовые технологии, используемые в Благовещенске. Особенно коллеги из Поднебесной уделили внимание установке, работающей на основе мембранных биполярных электролизеров. В Харбине сточные воды до сих пор обеззараживают при помощи жидкого хлора. Безопасная же технология в «Амурских коммунальных системах» применяется с 2009 года и хорошо зарекомендовала себя. «Она не только безопасна, но и экономична», – отмечает пресс-служба АКС.

«У нас нет языкового барьера. Когда даже переводчик не знает, как объяснить тот или иной термин, мы начинаем чертить схемы и показывать наглядно оборудование. В этот раз более детально обсуждали утилизацию осадка на очистных сооружениях. В прямом смысле попробовали, пощупали весь технологический процесс. В такие моменты мы говорим на одном, коммунальном языке. У нас многолетний опыт сотрудничества», – сказала главный технолог АКС Галина Курочка.

Как отмечает пресс-служба, китайские специалисты Ли Шучжун и Янг Джанинг ценят опыт российских коллег. Как оказалось, в столице провинции Хэйлунцзян анализ сточной воды делают каждые два часа, как и в Благовещенске.