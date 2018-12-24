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сегодня, 16:54 0

У Сергея Юрского диагностировали воспаление

У Сергея Юрского диагностировали воспаление
Фото: tolknews.ru

Народный артист России Сергей Юрский попал в больницу из-за высокой температуры. Сейчас актер остается под наблюдением врачей.

Отмечается, что состояние актера стабильное. Юрский был госпитализирован вечером в воскресенье.

Артист попал в инфекционное отделение с воспалением, сообщает «Лента.ру».

83-летний Сергей Юрский снялся в таких фильмах, как «Любовь и голуби», «Золотой теленок», «Сказки старого волшебника», «Республика ШКИД», «Человек ниоткуда» и «Ищите женщину», а также в сериалах «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии», «Королева Марго» и «Отцы и дети». Звание народного артиста он получил в 1987 году. В 1990-м актер снял картину «Чернов/Chernov» по собственному сценарию. Юрский также выступает в Театре имени Моссовета.

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#здоровье #кино #шоу-бизнес

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