Новая экономика Приамурья: итоги 2018 года на Амур.инфо

В 2018 году Амурская область строила много крупных объектов. В их числе газоперерабатывающий завод, газопровод «Сила Сибири», международный мост через Амур, вторая очередь космодрома Восточный, Нижне-Бурейская ГЭС.

Ведется подготовка к возведению канатной дороги, метанолового завода в Сковородинском районе, второй взлетно-посадочной полосы Благовещенского аэропорта и других объектов. По словам экспертов, в 2018 году экономика региона начала обновляться интенсивнее, теперь ее называют инновационной.

По прогнозам экономистов области, к 2025 году объем валового регионального продукта должен значительно увеличиться и составить примерно 788 миллиардов рублей. Это может произойти в том числе благодаря большим стройкам сегодняшнего дня.

В 2018 году в регионе начали строить вторую очередь космодрома Восточный. Согласно контракту, строительство завершится в 2022 году. Первый запуск запланирован на 2023 год. «Государственный контракт на строительство второй пусковой установки ракетного комплекса "Ангара" тяжелого и легкого классов на космодроме "Восточный" подписан», – сообщал этой осенью глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, объем капитальных вложений составит 38,7 миллиарда рублей. Общая площадь участка стартового комплекса займет 89 гектаров.

«Строительство стартового стола для ракет тяжелого класса, для "Ангары", дает нам очень хорошую перспективу с точки зрения мировой конкуренции в космонавтике. Сегодня эта отрасль переживает существенную революцию. В том числе есть технологии, которые позволяют возвращать ступени первого цикла на землю. Ракета "Ангара" позволит создать конкуренцию в этой отрасли. Периодически идут разговоры, о том, чтобы впоследствии перенести сюда пилотируемые пуски, это принципиально другая мультипликация, это даст возможность развивать систему образования, систему подготовки космонавтов здесь на территории региона, на это направление мы смотрим с большим оптимизмом», – рассказал на встрече с журналистами глава Амурской области Василий Орлов.

В 2018 году в Приамурье строились объекты энергетики. Завершается строительство Нижне-Бурейской ГЭС. По добыче электроэнергии Приамурье лидирует на Дальнем Востоке. По информации областного правительства, свободных мощностей еще столько, что хватит построить 6 космодромов или 3 газоперерабатывающих завода. Как сообщало Амур.инфо, энергия Нижне-Бурейской ГЭС предназначена для энергоснабжения существующих и перспективных потребителей, важных инфраструктурных проектов, таких как космодром Восточный, газопровод «Сила Сибири», трубопровод «Восточная Сибирь – Тихий океан», тяговые подстанции железной дороги и горнодобывающие предприятия в Приамурье и Якутии. Нижне-Бурейская ГЭС – вторая станция единого Бурейского гидроэнергетического комплекса в Амурской области. Проектная мощность станции – 320 МВт (4 гидроагрегата), среднегодовая выработка – 1 670 миллионов кВт/ч.

Близится к завершению строительство линейной части газопровода «Сила Сибири». Газ должен пойти по системе через год. Масштабная стройка продолжается в Свободненском районе. На Амурском ГПЗ в 2018 году установили крупнотоннажное оборудование. К декабрю готовность завода оценили в 22 %.

Строительство Амурского ГПЗ началось в октябре 2015 года. Инвестором и заказчиком проекта является «Газпром переработка Благовещенск». На предприятие по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, создаваемых «Газпромом» в рамках Восточной газовой программы. Ввод первых двух технологических линий завода ожидается в апреле 2021 года. На полную мощность Амурский ГПЗ заработает в 2025 году. Завод будет производить 38 миллиардов кубометров метана, 2 миллиона тонн этана, 1,7 миллиона тонн сжиженного углеводородного газа и 60 миллионов кубометров гелия.

По добыче золота Амурская область занимает пятое место в России. В июле 2018 года Амур.инфо сообщало, что в Магдагачинском районе строится предприятие золотодобывающей компании «Петропавловск». Автоклавный гидрометаллургический комбинат станет вторым в России по обработке упорных золотосодержащих пород автоклавным способом. Как сообщал портал «Металлоснабжение и сбыт», компания «Петропавловск» уже запустила переработку золотосодержащего концентрата на своём первом автоклаве.

«На территории Приамурья очень много упорной породы, из которой теперь мы сможем извлекать максимум драгоценного металла. Совокупные инвестиции в автоклавный комплекс составят около 500 миллионов долларов. После запуска этого проекта налоговые поступления в бюджет составят около 600 миллионов, и ими мы будем обеспечены несколько десятилетий», – говорил этим летом Василий Орлов.

Как сообщало амурское правительство, в 2018 году закончилась разведка месторождения Кунь-Манье. В Зейском районе планируют построить горно-обогатительный комплекс и, возможно, металлургический завод. Мощность предприятия составит до шести миллионов тонн руды в год, на нем постоянно будут работать около 1 200 человек.

В июле 2018 года компания «Амурский уголь» зарегистрировала дочернее предприятие ООО «Разрез Контактовый», которое будет заниматься добычей угля в районе Огоджинского месторождения в Селемджинском районе. Огоджинское месторождение – крупнейшее на Дальнем Востоке месторождение угля с запасами – 1,5 миллиарда тонн. Добывать планируется 30 миллионов тонн угля в год. Запуск производства назначен на 2019 год. Предварительный бюджет проекта – 82,3 миллиона долларов.

По проекту метанолового завода в Сковородинском районе в этом году прошли публичные слушания. Его собирается строить компания «Технолизинг». Ожидается, что предприятие будет производить до 1 миллиона тонн метанола в год. В 2019 году проект должен пройти госэкспертизу. На этапе строительства будет задействовано порядка 1 500 рабочих. Производство займет 46,2 гектара.

В этом году в регионе активно строили международный мост через Амур. К ноябрю амурская часть моста была готова на четверть. В марте 2019 года обе части моста – российская и китайская – должны сомкнуться. Общая протяженность российской половины сооружения – 540 метров. «Сегодня мы интенсивно работаем с федеральными органами исполнительной власти по строительству пункта пропуска на этом мосте, это такая большая комплексная работа, это задача, которую нам поставил президент, синхронизировать запуск моста и наличием пункта пропуска, одно без другого работать не может, это одна из приоритетных задач на следующий год», – пояснял в декабре амурский губернатор.

Благовещенский аэропорт в 2018 году начал искать подрядчика для строительства второй взлетно-посадочной полосы. Первый конкурс не состоялся. Теперь подрядчика надеются выбрать 28 декабря. Начальная цена контракта не изменилась и составляет примерно 4 миллиарда 214 миллионов рублей. Предполагается, что работы начнутся в 2019 году и завершатся в 2021-м. Предполагается, что длина новой полосы составит 3 000 метров, ширина – 55 метров. Параметры существующей полосы, построенной в 1962 году, следующие: длина – 2 800 метров, ширина – 50 метров. Она не обеспечивает безопасность полетов при приеме дальнемагистральных широкофюзеляжных воздушных средств.

В августе Амур.инфо сообщало, что в Амурской области заморожена часть приоритетных инвестпроектов. В частности, речь шла о «Маленькой Венеции». В 2018 году компания-застройщик продлила договор аренды земли и оформила с амурским правительством соглашение о сотрудничестве. В общей сложности на воплощение этого проекта в жизнь необходимо 6 миллиардов рублей. «Маленькую Венецию» презентовали еще в 2012 году, а появиться она должна была уже в 2017 году. Однако летом 2017 года не было построено даже 10 % от задуманного.

Заморожен проект Амурского нефтеперерабатывающего завода в Березовке Ивановского района. В долгостроях числится и мусороперерабатывающий завод «БлагЭко», построенный на 96 процентов. Глава региона пояснял, что завод не подходит для амурского климата. По словам Василия Орлова, его эксплуатация возможна, однако затраты на отопление в этом случае будут настолько высокими, что завод станет планово убыточным.

В 2018 году продолжалась подготовка строительства канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ. К реализации этого проекта удалось привлечь серьезного инвестора, группу компаний «Регион». Строительство может начаться в 2019 году.

Также в этом году Приамурье получило 600 миллионов рублей на достройку центральной части набережной в городе Благовещенске. Работы уже начались и будут завершены в конце 2019 года. В 2018 году в федеральном бюджете удалось запланировать деньги на строительство второго автомобильного моста через Зею. В 2021 году регион получит из Москвы 4,7 миллиарда рублей на эти цели. В целом мост стоит, по предварительным данным, около 18,5 миллиарда рублей.

Сою и зерновые культуры аграрии убирали в 2018 году в тяжелых условиях, на урожайность повлиял паводок. По данным Амурстата на 1 декабря 2018 года, в хозяйствах региона зерна собрали меньше на 9,7 %, чем за тот же период прошлого года. Картофеля – на 4,5 % меньше, овощей – на 10,5 % меньше. Сои – на 19 % меньше, всего 1 миллион 90 тонн.

На завершающем этапе находится строительство второй очереди маслоэкстрационного завода, основным объектом которого является цех изолята мощностью 10 тысяч тонн в год. Ввести в эксплуатацию его планируют в конце 2019 года. За 10 месяцев 2018 года маслоэкстрационный завод в Белогорске переработал 126 тысяч тонн сои. Конечной целью проекта является создание высокотехнологичного производства соевого белкового изолята с содержанием белка 90 %. Это будет первое в России производство, сейчас соевый белковый изолят полностью импортируется.

Что касается животноводства, по данным Амурстата на 1 декабря 2018 года, поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составило 80 тысяч голов. Это на 1,5 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Коров в регионе 36,7 тысячи голов, свиней – 69,3 тысячи голов, овец и коз – 19,6 тысячи, птицы – 2157,7 тысячи голов.

В 2018 году в Приамурье появился единственный на Дальнем Востоке племенной завод по разведению крупного рогатого скота молочного направления. В октябре Амур.инфо сообщало, что поголовье стада здесь насчитывает 2 235 животных, из них — 1 149 коров. Осенью в хозяйство завезли 60 племенных нетелей из Красноярского края.

В сельскохозяйственных организациях в январе-ноябре 2018 года по сравнению с январем-ноябрем 2017 года увеличилось производство молока на 14,4 %, скота и птицы на убой в живом весе – на 13,0 %, сократилось производство яиц – на 5,5 %.

В мае в Амурской области провели очередной «Амурэкспофорум». Официальные лица Приамурья, провинции Хэйлунцзян и предприниматели поучаствовали в деловой программе. Главной темой обсуждения стали механизмы стимулирования инвестиций в приграничные регионы двух государств. Общение предпринимателей прошло по четырем основным направлениям: сельское хозяйство, продукты питания; промышленность и лесное хозяйство; финансовый сектор; туризм, логистика, образование и здравоохранение.

В сентябре новую экономику Приамурья представили на Восточно-экономическом форуме во Владивостоке. Впервые амурская экспозиция была совместной – российско-китайской. Ее посетили лидеры двух стран. Президент России Владимир Путин угостил председателя КНР Си Цзиньпина сбитнем из амурского меда.

В декабре прошла первая бизнес-миссия амурчан в Японию. В Стране восходящего солнца побывали 16 представителей власти и бизнеса. В состав делегации вошли представители восьми амурских компаний, осуществляющие свою деятельность в сфере производства и переработки сельхозпродукции, продуктов питания, а также оказании логистических и иных деловых услуг, направленных на внешние рынки. В 2018 году впервые одно из хозяйств области поставило порядка 5 тысяч тонн товарной пшеницы в Японию.

В этом году шла работа по присвоению Благовещенску статуса «свободного порта». Бизнесменов пригласили стать первыми резидентами. Амурское правительство совместно с администрацией Благовещенска в декабре оформляло заявку на получение городом этого статуса. Чтобы стать потенциальным резидентом, необходимо инвестировать в новое предприятие или на реконструкцию существующего производства не менее 5 миллионов рублей в течение трех лет.

По информации Амурстата, оборот розничной торговли в январе-ноябре 2018 года составил примерно 154 миллиарда 351 миллион рублей, или 103,3 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот общественного питания в январе-ноябре 2018 года превысил 5 миллиардов 678 миллионов рублей, или 101,3 % по сравнению с тем же периодом 2017 года. За 11 месяцев населению области было оказано платных услуг на сумму примерно 43 миллиарда 661 миллион рублей. В январе-ноябре 2018 года объем денежных доходов населения возрос на 3,7 % и составил порядка 269 миллиардов 730 миллионов рублей.

Население израсходовало на покупку товаров и оплату услуг около 205 миллиардов 685 миллионов рублей, что на 5,8 % больше, чем в январе-ноябре 2017 года.

В ноябре 2018 года по итогам выборочного обследования рабочей силы, 23,4 тысячи человек, или 5,6 % численности рабочей силы, классифицировались как безработные.

Традиционно в 2018 году росли цены. В частности, с начала года мясо и птица подорожали на 4,3 %, яйца – на 14,1 %, сахар – на 28,6 %, плодоовощная продукция – на 10,6 %, алкоголь – на 2,2 %. Из непродовольственных товаров выросли цены, к примеру, на моющие и чистящие средства – на 5,9 %, стройматериалы – на 6,4 %, бензин – на 6,7 %. Жилищно-коммунальные услуги подорожали с начала года на 4,5 %.

Прогноз социально-экономического развития региона предполагает сохранение положительной динамики валового регионального продукта – ежегодный рост в 2018-2021 годах составит около 103,5 %. Ведущими отраслями экономики Амурской области останутся строительство, сельское хозяйство, промышленность и транспорт.

Фото: Амур.инфо, правительство Амурской области, администрация г. Сковородино