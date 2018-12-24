В Тынде отличников поздравили на Ёлке мэра

Фото: пресс-служба администрации Тынды

В Тынде прошла традиционная Ёлка мэра. Три новогодних представления для отличников учебы городских школ состоялись 24 декабря в городском дворце культуры «Русь».

По традиции, каждый год тындинские отличники встречают Новый год с мэром. В этом году на празднике у главы города в Белом зале ГДК «Русь» побывали более двухсот школьников.

Для виновников торжества артисты драмтеатра разыграли костюмированное представление. Детей встречали космические герои и символы наступающего года – хрюшки.

Маленькие гости активно участвовали во всех играх и танцевали вместе с героями под веселую музыку.

Мэр Тынды Марина Михайлова пожелала ребятам успехов, здоровья и отличных оценок. А по окончании праздника каждый получил от мэра подарок.