В Благовещенске тушили пожар на «Золотой миле»

В понедельник днем, 24 декабря, возник пожар на территории намывной набережной «Золотая миля», где ведутся строительные работы. Как стало известно, в районе улицы Пионерской загорелись два строительных вагончика.

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Василий Кленин