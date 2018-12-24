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В Благовещенске тушили пожар на «Золотой миле»

В Благовещенске тушили пожар на «Золотой миле»
Фото: www.instagram.com/skaner_dtp28/

В понедельник днем, 24 декабря, возник пожар на территории намывной набережной «Золотая миля», где ведутся строительные работы. Как стало известно, в районе улицы Пионерской загорелись два строительных вагончика.

В пресс-службе областного управления МЧС сообщили, что информация о пожаре поступила в 11:52. Через шесть минут – в 11:58 – возгорание было ликвидировано. Пожар тушили семь человек и две единицы техники.

В результате выгорели два вагончика. Причины возгорания выясняются.

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Пожар! В Благовещенске горят строительные вагончики на набережной реки Амур. Подробности будут позже. Огнеборцы пока заняты, как видно. Пожелаем им удачи! Видео: подписчики. 🔺🔺🔺 Стал свидетелем происшествия? Снял видео или фото?📷📹 Присылай ⏩ 📮Direct @skaner_dtp28 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼 ПРИ КОПИРОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ АКТИВНАЯ ССЫЛКА НА @skaner_dtp28 ОБЯЗАТЕЛЬНА 🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #происшествия#аварии#дтп#сканердтп#сканер#хроника#blaga #blalive#blg#благовещенск# #амурскаяобласть#криминал#чп#блг#хабаровск#нерюнгри#якутия#шимановск#зея#тында#белогорск#циолковский#завитинск#владивосток#приамурье#новости#news#инстаграм#инста

Публикация от СКАНЕР🚨🚨🚨 (@skaner_dtp28)

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#МЧС #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    передовая в огне)))

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