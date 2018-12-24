ФОК Белогорска получил сертификат соответствия требованиям безопасности

Физкультурно-оздоровительный комплекс имени Солнечникова получил сертификат соответствия, который подтверждает, что ФОК соответствует всем требованиям, установленным в международном, национальном стандартах, санитарных правилах и строительных нормах.

«Специалистами из Екатеринбурга была проведена оценка целого перечня требований безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий, – рассказал пресс-секретарь ФОК Вадим Чанышев. – Это микроклимат спортивного, тренажерного зала, зала для фитнеса и настольного тенниса, большого и малого бассейнов. Исследовались реверберация звука, вибрация, освещенность, температура, влажность, кратность воздухообмена, электромагнитные поля, концентрации вредных веществ. Проведена оценка безопасности спортивных снарядов, в том числе футбольных ворот, баскетбольных и волейбольных стоек, а также безопасности спортивного покрытия. Это поглощение удара, вертикальная деформация, энергия возврата, отскок мяча, торможение и скольжение».

Кроме основных мест для проведения соревнований, сертификации подлежали и другие объекты спортивного комплекса: сооружения для зрителей, помещения административных служб, судей, СМИ и так далее.

Следующим этапом, после получения сертификата, станет внесение физкультурно-оздоровительного комплекса имени Сергея Солнечникова во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с законодательством Российской Федерации. Он позволит проводить на ФОКе официальные физкультурные и спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный план международных, всероссийских, межрегиональных и региональных физкультурных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.