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24декабря
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сегодня, 16:31 0

В Амурской области завершается запуск второго пакета цифровых каналов

В Амурской области завершается запуск второго пакета цифровых каналов
Фото: www.amur.info

В девяти населенных пунктах области запустили передатчики второго мультиплекса. 20 цифровых каналов могут смотреть в Шимановске, Придорожном, Среднебелой, Климоуцах, Буссе, Борисоглебке, Ромнах, Константиновке, Песчаноозерке.

Старт включению связисты Амурского ОРТПЦ дали в международный день телевидения, 21 ноября. История развития бесплатного цифрового эфирного телевидения в Приамурье началась в 2009 году. С тех пор на территории области построена целая сеть из 56 станций. Сигнал от них могут принимать более 98 % жителей региона.

Встречать Новый год и проводить новогодние праздники более 98 % жители региона смогут в компании 20 цифровых каналов.

Узнать больше о цифровом телевидении и способах подключения можно на сайте смотрицифру.ру или на бесплатной горячей линии РТРС 8-800-220-20-02.

Пакет РТРС-1 (первый мультиплекс) включает в себя «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр». Пакет РТРС-2 (второй мультиплекс) содержит «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».

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#связь #технологии

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