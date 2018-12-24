В Благовещенске в розыск объявлены два водителя, скрывшиеся после ДТП

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Полиция Благовещенска объявила в розыск двух водителей. Они допустили ДТП, после чего покинули места аварий.

Первое происшествие случилось в областном центре 20 декабря около 09:00. Во дворе дома № 65 по улице Театральной водитель неустановленной машины наехал на припаркованный автомобиль Nissan Juke серого цвета и скрылся.

Во втором случае ДТП произошло в Благовещенске 20 декабря около 18:00. На парковочной стоянке в районе дома № 114 по улице Мухина (около гостиницы «Красная») водитель неустановленного авто наехал на припаркованную машину Honda Stream черного цвета, также затем уехав с места аварии.

В обоих случаях припаркованные автомобили получили значительные повреждения, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев аварий или самих водителей. Всех, кому известно местонахождение машин, которыми управляли нарушители, просят сообщить в ведомство.

Телефоны для связи: 8-962-285-82-40, 59-46-86, 42-52-62.