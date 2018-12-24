Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:18 0

В Благовещенске в розыск объявлены два водителя, скрывшиеся после ДТП

В Благовещенске в розыск объявлены два водителя, скрывшиеся после ДТП
Фото: Амур.инфо

Полиция Благовещенска объявила в розыск двух водителей. Они допустили ДТП, после чего покинули места аварий.

Первое происшествие случилось в областном центре 20 декабря около 09:00. Во дворе дома № 65 по улице Театральной водитель неустановленной машины наехал на припаркованный автомобиль Nissan Juke серого цвета и скрылся.

Во втором случае ДТП произошло в Благовещенске 20 декабря около 18:00. На парковочной стоянке в районе дома № 114 по улице Мухина (около гостиницы «Красная») водитель неустановленного авто наехал на припаркованную машину Honda Stream черного цвета, также затем уехав с места аварии.

В обоих случаях припаркованные автомобили получили значительные повреждения, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев аварий или самих водителей. Всех, кому известно местонахождение машин, которыми управляли нарушители, просят сообщить в ведомство.

Телефоны для связи: 8-962-285-82-40, 59-46-86, 42-52-62.

Просмотров всего: 213

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия 1

Благовещенский предприниматель лишился фуры в Хэйхэ (видео)
Происшествия 5

СМИ: упавший метеорит перекрыл русло реки Буреи (видео)
Происшествия 9

Благовещенка пускала в свою квартиру наркоманов и проституток (видео)
Происшествия 5

Почему в благовещенском торговом центре полопалась плитка, выясняет прокуратура
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь