В Амурскую область за год завезли более 900 племенных телок и нетелей

С начала года в Амурскую область завезли 916 породистых телок и нетелей из племенных хозяйств других регионов. Это больше, чем в прошлом году: в 2017-м в регион привезли 850 животных. Как сообщили в амурском управлении ветеринарии, среди аграриев области популярностью пользуются четыре породы коров, три из которых молочного направления.

Больше всего в этом году в Приамурье привозили нетелей красно-пестрой породы. Любовью животноводов пользуются также рогатые представители голштинской черно-пестрой и черно-пестрой пород, а из мясного направления — герефорды.

«Животные этих пород при хороших продуктивных показателях лучше всего приспособлены к амурскому климату, быстро адаптируются и мало болеют. При этом мы стараемся завозить скот из регионов, близких к Приамурью по климатическим условиям. В этом году нетели завозились из племенных репродукторов Иркутской и Челябинской областей, Алтайского и Красноярского краев и впервые за многие годы — из Владимирской области. В последнем случае, конечно, животным пришлось провести в дороге десять суток, пять нетелей за это время даже успели отелиться», — рассказал начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Приамурья Сергей Самохвалов.

При этом племенные животные, выращенные в Приамурье, пользуются не меньшим спросом. В этом году племенные хозяйства области успешно реализовали свой потенциал и продали всех животных, которых планировали.

«Наибольшим спросом, конечно, пользуются нетели единственного в Приамурье племенного завода. Животных из ЗАО "Агрофирма АНК" охотно покупают как в амурские хозяйства, так и за пределы регионы. Мы уже готовы обеспечить племенным молодняком потребности Приамурья», — отметила начальник отдела управления ветеринарии и племенного животноводства области Елена Талалай.

Уже сейчас в амурском управлении ветеринарии и племенного животноводства частично собраны заявки на племенной скот на 2019 год. Животноводческие хозяйства Приамурья в следующем году планируют купить 1 908 породистых телок и нетелей молочного направления и 115 — мясного.

Самая крупная заявка поступила из хозяйства «Орта» Белогорского района. Туда летом следующего года планируют завезти 600 нетелей симментальской породы из Сибири. Семь заявок подано на красно-пестрых животных, шесть — на голштинов, четыре — на герефордов. При этом более половины хозяйств рассчитывают купить нетелей в амурских репродукторах. В некоторых случаях спрос даже превышает предложение.

Из племенных хозяйств Приамурья больше всего животных планирует продать агрофирма АНК — 150 нетелей и 23 бычка. План на 320 свинок и 10 хряков подал единственный в области племенной репродуктор, специализирующийся на разведении крупных белых свиней — ЗАО агрофирма «Партизан». Остальные племхозяйства региона пока готовы расстаться с 20-50 нетелями или телочками.