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Ученые разгадали загадку Стоунхенджа

Ученые разгадали загадку Стоунхенджа
Фото: instagram.com

Археологи выяснили предназначение фолктонских барабанов – древних каменных цилиндров, чей возраст около 4,5 тысячи лет. Оказалось, что племена, жившие на севере современной Англии, использовали их в качестве измерительных инструментов для создания сооружений, в том числе Стоунхенджа.

Цилиндры, покрытые сложной резьбой, были найдены в 1889 году в детской могиле, датированной неолитом, и с тех пор неоднократно изучались. Однако только сейчас исследователи определили, для чего эти артефакты применялись. Ученые измерили длину окружности каждого барабана и выяснили, что, если семь раз обернуть веревкой большой цилиндр, то отмеренная длина будет равна 3,22 метра. Это же число получится, если обмотать восемь раз веревкой средний цилиндр или 10 раз самый маленький.

По словам археологов, цилиндры могли быть полезны при создании в Стоунхендже трилитов – сооружений из трех камней, один из которых лежит на двух других. Древние люди отмеряли нужную длину, обматывая веревки вокруг фолктонских барабанов или катая артефакты по земле. Это позволило им использовать для строительства крупные камни одинаковой высоты. В настоящее время считается, что все это делалось на глазок, без измерительных инструментов, сообщает GFAclaims.com.

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