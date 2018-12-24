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сегодня, 15:26 1

Благовещенский предприниматель лишился фуры в Хэйхэ (видео)

Благовещенский предприниматель лишился фуры в Хэйхэ (видео)
Фото: кадр видео

Благовещенский предприниматель Сергей лишился фуры в Хэйхэ – машина перевернулась примерно в 100 метрах от международного пункта пропуска. Это произошло 22 декабря. Проблема, по словам Сергея, – в дороге, которая в этом месте не выдерживает критики.

Мужчина рассказал ИА «Амур.инфо», что ширина проезжей части здесь составляет буквально четыре метра. С учетом поворота, для больших машин этого недостаточно, ведь необходимо также разъезжаться со встречными авто. Усугубляет положение яма – в ней на боку и оказалась фура, принадлежащая предпринимателю.

«Дорога не соответствует нормам. Это признают китайские власти», – отмечает Сергей, констатируя, что при этом ситуация только усугубляется – яма у проезжей части растет.

Фура везла в Благовещенск овощи. После случившегося груз переместили на другую машину и увезли, а разбитый автомобиль по-прежнему лежит у дороги.

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#ДТП #Китай #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Ленин жив

    Ленин жив
    23 минуты назад

    Прикольный ответ чиновника, если он ничего не может зачем он нужен? Обращение в администрацию Хэйлундзян провинцию, делал?

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