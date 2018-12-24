СМИ: упавший метеорит перекрыл русло реки Буреи (видео)

Двое рыбаков, оказались в безлюдном месте, недалеко от поселка Чекунда Верхнебуреинского района Хабаровского края и обнаружили, что поперек русла реки Буреи появилась большая груда камней, земли и деревьев. Вершина одной из сопок была снесена.

«Здесь сложно придумать что-то другое, кроме метеорита. Видно место падения, виден огромный кусок сопки, который снесло на русло», – отметил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

Река оказалась перекрытой, и люди заметили, что уровень воды с одной стороны упал. Ниже по течению находится Бурейская ГЭС. Неофициальное подтверждение о падении притока воды на ГЭС уже поступило главе Верхнебуреинского района.

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Судя по тому, что метеорит смог засыпать русло реки на 40 метров, он был громадный. Сейчас к месту падения, как пишет ИА «ДВ Новости», выдвинулись две группы спасателей, одна — из Верхнебуреинского района, другая — из Амурской области. Однако в управлении МЧС Амурской области корреспонденту ИА «Амур.инфо» опровергли эту информацию, заявив, что амурские спасатели на Бурею не выдвигались.

Сомнения в метеоритном происхождении кучи земли на Бурее выразил Алексей Махинов, председатель Хабаровского краевого отделения Русского географического общества (ХКО РГО). По видео у него сложилось впечатление, что это дело рук человеческих: возможно, место разрыто бульдозерами, или произошедшее связано с запуском ракеты. Не исключено, что это просто розыгрыш.

«Надо быть очень осторожными в предположениях. Если бы там упал метеорит, был бы такой взрыв, что мы услышали бы в Хабаровске. Благовещенские сейсмостанции тоже бы отметили ситуацию. Когда в 1947 году упал Сихотэ-Алинский метеорит, воронка была всего 28 метров. Но это было событие, которое потрясло весь Дальний Восток! Был слышен звук, многие люди видели его падение. На видео разрыта явно большая площадь, но никакой официальной информации. Метеорит непременно засекли бы и наши, и американские службы», – рассудил Алексей Махинов. По оценке председателя ХКО РГО, внешне место не похоже на метеоритный кратер.

«Кратер должен быть округлой формы, например, при диаметре 40 метров он должен быть глубиной примерно 20 метров. Эту воронку ни с чем не спутаешь. А там непонятные кучи земли. Есть большие сомнения», – прокомментировал Алексей Махинов.

Краевое МЧС также пока не подтверждает предположения рыбаков и главы Верхнебуреинского района.

«У нас нет полной уверенности в том, что информация правдивая. В настоящее время органы местного самоуправления занимаются этим вопросом, направлены специалисты в данный район, но прибудут они туда не быстро – это таежная местность, бездорожье. Поэтому пока никаких данных, подтверждающих данный факт, у нас нет», – прокомментировала Екатерина Потворова, сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.