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сегодня, 14:44 9

Благовещенка пускала в свою квартиру наркоманов и проституток (видео)

Благовещенка пускала в свою квартиру наркоманов и проституток (видео)
Фото: 28.мвд.рф

В областном центре Приамурья сотрудники управления уголовного розыска УМВД задержали женщину, подозреваемую в организации занятия проституцией и незаконном обороте наркотиков. Притон располагался в квартире жилого дома.

Сотрудники управления уголовного розыска при поддержке специального отряда быстрого реагирования отдела Росгвардии по Амурской области пресекли деятельность притона. Предварительно установлено, что 44-летняя женщина систематически предоставляла свое жилище для оказания интимных услуг. Кроме того, в ходе обысков в ее квартире обнаружены и изъяты наркотические средства. Это около 2,5 грамма гашишного масла и более 15 граммов марихуаны. Также изъяты компьютеры и средства связи, которые предположительно могли использоваться в преступной деятельности.

По фактам организации занятия проституцией и незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    самозанятость

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Как сказал Дмитрий Медведев "Не хватает денег, идите в бизнес!"

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    1 час назад

    Очередной циничный факт отжатия малого бизнеса силовиками.

    Я считаю это был рейдерский захват.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Так ни одной проститутки в Благовещенске не останется. Это печально.

  • 432

    432
    52 минуты назад

    Комментарии ОГОНЬ!!

  • barbar

    barbar
    44 минуты назад

    не захотела как СаЗан регаться

  • дед

    дед
    32 минуты назад

    полковник ? оооооо

  • Oldlord

    Oldlord
    26 минут назад



    ~~установлено, что 44-летняя женщина систематически предоставляла свое жилище для оказания интимных услуг



    Хм...

    Так она просто предоставляла квартиру или сама всё организовывала?

    А то, может быть, она и не знала, чем квартиранты без неё занимаются. )

  • Noir

    Noir
    20 минут назад

    дед

    полковник ? оооооо



    Дело то крупное.

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