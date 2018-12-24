Благовещенка пускала в свою квартиру наркоманов и проституток (видео)

В областном центре Приамурья сотрудники управления уголовного розыска УМВД задержали женщину, подозреваемую в организации занятия проституцией и незаконном обороте наркотиков. Притон располагался в квартире жилого дома.

Сотрудники управления уголовного розыска при поддержке специального отряда быстрого реагирования отдела Росгвардии по Амурской области пресекли деятельность притона. Предварительно установлено, что 44-летняя женщина систематически предоставляла свое жилище для оказания интимных услуг. Кроме того, в ходе обысков в ее квартире обнаружены и изъяты наркотические средства. Это около 2,5 грамма гашишного масла и более 15 граммов марихуаны. Также изъяты компьютеры и средства связи, которые предположительно могли использоваться в преступной деятельности.

По фактам организации занятия проституцией и незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.