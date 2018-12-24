Под Новый год 78 амурских семей въедут в жилье, купленное на средства маткапитала

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24 декабря Пенсионный фонд РФ последний раз в 2018 году перечислит материнский капитал семьям на улучшение жилищных условий и образование детей. В общей сложности 287 амурских семей получили от фонда 76,9 миллиона рублей. Специалисты ускорили процесс, чтобы амурчане избежали лишних хлопот перед Новым годом. Средства получат те, кто подал заявления в ПФР с 15 по 30 ноября.

Улучшение жилищных условий остается самым популярным направлением. От амурчан было принято 174 заявления на сумму 72,4 миллиона рублей. Из них 96 семей погасят ипотечные кредиты на сумму 41,7 миллиона рублей. 78 семей под Новый год въедут в новое жилье, приобретенное с использованием маткапитала.

На образование в вузах и колледжах заявления подали 37 семей на сумму 1,8 миллиона рублей, 4 человека оплатят проживание в студенческих общежитиях, еще 72 семьи внесут 2,6 миллиона рублей на содержание детей в детских садах. Общая сумма перечисления маткапитала на образование – 4,5 миллиона рублей.

Следующее перечисление семьям, подавшим заявления с 1 по 14 декабря, планируется в 2019 году, сразу после новогодних каникул. Оплата сделок маткапиталом производится не позднее чем через 1 месяц и 10 дней со дня подачи заявления. Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 026 рублей, в 2019 году он не будет проиндексирован. Повышение произойдет только в 2020 году, сумму планируется увеличить до 470 тысяч рублей.

Средствами материнского капитала можно распорядиться по четырем направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации, интеграции в общество детей-инвалидов. Также с начала 2018 года предусмотрены ежемесячные выплаты нуждающимся семьям, в которых второй ребенок будет рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года.

Программа федерального материнского капитала продлена до 2021 года, то есть необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены, пишет пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Амурской области.

Телефон областной горячей линии по вопросам федерального маткапитала – 8 (4162) 202-413.