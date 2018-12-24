Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:52 5

Почему в благовещенском торговом центре полопалась плитка, выясняет прокуратура

Почему в благовещенском торговом центре полопалась плитка, выясняет прокуратура

Органы прокуратуры Амурской области организовали проверку по лопающейся плитке в торговом центре Благовещенска. Проверку инициировали на основании публикаций в СМИ, которые обнародовали проблему.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в субботу, 22 декабря, сотрудники и посетители торгового центра увидели, как начала лопаться напольная плитка. По информации очевидцев, такое периодически проходит на разных этажах здания.

В рамках прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению законодательства, регулирующего безопасность в местах с массовым пребыванием людей.

В областном правительстве корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что им также известно о происшествии в торговом центре. Как только прокуратура вынесет представление, специалисты инспекции государственного строительного надзора Амурской области будут выяснять, по каким причинам это происходит.

Просмотров всего: 2578

#происшествия #торговля

распечатать


Происшествия

В Благовещенске в розыск объявлены два водителя, скрывшиеся после ДТП
Происшествия 1

Благовещенский предприниматель лишился фуры в Хэйхэ (видео)
Происшествия 7

СМИ: упавший метеорит перекрыл русло реки Буреи (видео)
Происшествия 9

Благовещенка пускала в свою квартиру наркоманов и проституток (видео)
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Бурчело

    Бурчело
    2 часа назад

    Побольше китов,да гастеров нанимайте!

  • krasnova

    krasnova
    2 часа назад

    Зашибись, мы идем в этот ТЦ на НГ 26 декабря

  • S kak $

    S kak $
    2 часа назад

    В "один из торговых центров"?)))

  • Разиня

    Разиня
    2 часа назад

    интересно, а здание то хоть закрыли до выяснения... или работает? если работает, то можно узнать, кто в случае чего будет отвечать - владелец , МЧС, стройнадзор или местный дворник?

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Это просто мыши под полом новогоднюю елку на утренник тащили.

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь