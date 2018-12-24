Почему в благовещенском торговом центре полопалась плитка, выясняет прокуратура

Органы прокуратуры Амурской области организовали проверку по лопающейся плитке в торговом центре Благовещенска. Проверку инициировали на основании публикаций в СМИ, которые обнародовали проблему.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в субботу, 22 декабря, сотрудники и посетители торгового центра увидели, как начала лопаться напольная плитка. По информации очевидцев, такое периодически проходит на разных этажах здания.

В рамках прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению законодательства, регулирующего безопасность в местах с массовым пребыванием людей.

В областном правительстве корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что им также известно о происшествии в торговом центре. Как только прокуратура вынесет представление, специалисты инспекции государственного строительного надзора Амурской области будут выяснять, по каким причинам это происходит.