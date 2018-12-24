Благовещенский бизнесмен осужден за уклонение от уплаты налогов

В Благовещенске осужден бизнесмен, не выплативший больше 40 миллионов рублей налоговой задолженности. Предприниматель в течение в общей сложности шести месяцев уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость.

С октября по декабрь 2015 года и с октября по декабрь 2016 года ООО «Авалон» реализовало товар – специальную технику, запасные части и оборудование. Стоимость сделок включала НДС, суммы которого гендиректор ООО «Авалон» был обязан исчислить к уплате в бюджет. Однако руководитель общества с ограниченной ответственностью решил «сэкономить».

Руководитель поручил главному бухгалтеру «Авалона» составлять налоговые декларации по НДС, предварительно согласовывая показатели с ним, после чего составленные налоговые декларации направлять в налоговую. «Таким образом директор ООО "Авалон" Перлов О.А. умышленно уклонился от уплаты НДС, подлежащего уплате ООО "Авалон" за периоды с октября по декабрь 2015 года и с октября по декабрь 2016 года на общую сумму 40 588 367 рублей, превышающую за период трех финансовых лет подряд 50 % всех подлежащих уплате налогов, сборов и страховых взносов в совокупности, что в соответствии с примечаниями к статье 199 УК РФ, является особо крупным размером, в результате чего в бюджетную систему Российской Федерации не поступили денежные средства в указанной сумме», – сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме, раскаялся в содеянном. По ходатайству подсудимого дело рассматривалось в особом порядке. Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал полное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетних детей, совершение преступления впервые, состояние здоровья подсудимого, его возраст, наличие благодарственного письма и государственных наград, а также наличие на иждивении матери жены. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил.

Суд признал бизнесмена виновным в уклонении от уплаты налогов и назначил ему наказание – штраф в размере 200 000 рублей. Арест на «тойоту», принадлежащую осужденному, продлится до рассмотрения исковых требований в порядке гражданского судопроизводства. Вопрос о размере возмещения гражданского иска будет рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства.