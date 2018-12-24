Амурчанка стала лучшим работником «Почты России» и получила автомобиль

Фото: пресс-служба УФПС Амурской области

В Москве состоялся финал четвертого всероссийского конкурса профессионального мастерства, организованного «Почтой России» и профсоюзом работников связи РФ. В этом году традиционный конкурс лучших почтовых работников проводился для двух профессий – операторов связи и начальников отделений «Почты России». По его итогам лучшими стали оператор Ксения Голобородько из отделения 676771 Амурской области и начальник отделения почтовой связи 170002 Тверской области Вера Семерина.

За звание лучшего в профессии соревновались 10 операторов и 10 начальников отделений почтовой связи из городов и сел России. Участники демонстрировали профессиональные знания во время теоретического тестирования и навыки работы, выполняя практические задания. Главными критериями при выборе лучших из лучших стали высокий уровень профессиональных знаний, умение находить подход к любому клиенту и грамотно реагировать на нестандартные ситуации, сообщает пресс-служба УФПС Амурской области.

«Мне очень понравилось участвовать в конкурсе. Все участники были достойны победы. Задания все были интересные и сложные одновременно. Мы с людьми работаем каждый день, поэтому ситуации, которые были в заданиях, нам знакомы. Когда ты любишь свою работу, все получается», – прокомментировала Ксения Голобородько.

Для Ксении «Почта России» стала первым местом работы, в Райчихинском почтамте она работает уже 7 лет. За это время проявила себя как грамотный, перспективный и активный сотрудник.

В качестве приза победительницы получили автомобили, предоставленные генеральными партнерами.

«Быть среди лучших – это очень приятно! А стать лучшей среди лучших – огромное счастье! Участие в конкурсе – это возможность познакомиться с коллегами из других регионов, найти друзей. Машину я вожу, так что буду сама ездить на ней!» – сказала после конкурса Вера Семерина.

Все финалисты получили денежные сертификаты от предприятия и подарки от профсоюза работников связи России и партнеров.

Как отметил генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов, в этом году в соревновании приняли участие более 3 тысяч работников почты изо всех уголков России. «"Почта России" – одна большая семья, и вне зависимости от того, кто победил, все финалисты конкурса профмастерства – наша главная ценность. Мы гордимся их профессионализмом», – сказал Николай Подгузов.

«Нам важно поддерживать лучших работников почтовой отрасли. Они являются примером для своих коллег. И наша задача – поощрять их и стимулировать их развитие», – отметил председатель профсоюза работников связи Анатолий Назейкин.