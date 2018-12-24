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сегодня, 13:32 0

Переменный ветер, слабый снег: прогноз погоды в Амурской области на 25 декабря

Переменный ветер, слабый снег: прогноз погоды в Амурской области на 25 декабря
Фото: Амур.инфо

25 декабря в Амурской области ожидается увеличение облачности. Ночью в отдельных районах пойдет снег. Ночью северо-восточный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Днем его направление сменится на северо-западное. Скорость составит 2-7, с усилением местами до 13 метров в секунду.

Температура ночью по северу опустится до 34...39, югу – до 22...27. Днем по северу будет 20...25, местами – до 30, по югу – 16...21 градус мороза.

В Благовещенске ночью прогнозируется увеличение облачности. Днем облачно, слабый снег. Ветер ночью подует с северо-востока со скоростью 2-7 метров в секунду, днем его направление изменится на северо-западное, скорость составит 6-11 метров в секунду. Уличные термометры ночью покажут минус 23...25, днем –18...20 ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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